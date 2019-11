09.11.2019

Fitness ist angesagt

Die Stepperinnen mit Referentin Ilona Müller (vorne in der Mitte) zeigen ihre gute Laune beim Sport.

Gesundheitssporttag in Landsberg

BLSV und BSJ führten im Sportkreis Landsberg erneut einen Fitness- und Gesundheitssporttag in der Turnhalle des DZG in Landsberg durch. Das Programm mit den Referentinnen Heike Kirschnek und Ilona Müller beinhaltete folgende Themen: Rückentraining, Faszientraining, Work-out-Variationen mit dem Step und „Balance Your Body“.

Heike Kirschnek, die seit 25 Jahren beim BLSV in der Akademie für Sport, der Sebastian-Kneipp-Akademie und dem Züricher Turnerbund arbeitet, zeigte Rückenübungen und Übungen, die in die tiefe Rückenmuskulatur gehen. Zum anderen zeigte sie auf, wie aus einem Rückentraining eine Wirbelsäulengymnastik wird und worauf es ankommt.

Im zweiten Teil waren Faszientraining und Faszienmassage mit und ohne Blackroll an der Reihe. Die Referentin ging auch auf die Unterscheidung Muskeltraining versus Faszientraining ein. Es wurden die myofaszialen Leitbahnen aktiviert. Natürlich kamen differenzierte Massagetechniken und deren unterschiedliche Wirkung mit verschiedenen Rollen sowie das Thema Füße nicht zu kurz.

Ilona Müller, begeisterte Tänzerin und Fitnesstrainerin mit der entsprechenden Ausbildung, machte beim „Work-out-Variationen mit dem Step“ die Teilnehmer und Teilnehmerinnen richtig warm. Mithilfe von Kurzhanteln und Theraband führte sie ein intensives Ganzkörpertraining mit dem Step durch. Sie zeigte auch Trainingsmethoden für Anfänger und Fortgeschrittene auf. Im zweiten Teil, „Balance Your Body“, zeigte die Referentin, wie verschiedene Stretch- und Relaxübungen den Körper in die Balance bringen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten bei diesem Lehrgang viele gute Anregungen für ihre Übungsstunden im Verein. (lt)

