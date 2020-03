vor 49 Min.

Für mehr Pflege- und Hospizplätze

Start des neuen VdK-Ortsverbands „Westliches Lechfeld“

Unter der Leitung des VdK-Kreisvorsitzenden, Altlandrat Walter Eichner, wurde in Igling der VdK-Ortsverband „Westliches Lechfeld“ aus der Taufe gehoben. Zu der Veranstaltung hatten sich zahlreiche Mitglieder der bisherigen Ortsverbände Hurlach, Igling und Obermeitingen sowie interessierte Gäste eingefunden.

Unter dem Motto „Gegen die soziale Kälte“ stellte Eichner die Aufgaben des VdK vor. Als eine der zentralen heutigen Aufgaben auch für den VdK bezeichnete Eichner die Befassung mit dem Thema Pflege, das eine der großen Herausforderungen für unsere Gesellschaft sei. Alarmierend – so Eichner – seien auch die Entwicklungen im Landkreis Landsberg. So werden in zehn Jahren 450 bis 500 Altenheimplätze, 40 Kurzzeitpflegeplätze und 30 bis 40 Tag- und Nachtpflegeplätze fehlen. Außerdem gebe es im Landkreis kein stationäres Hospizangebot.

Zum Ortsvorsitzenden wurde Ruhestandspfarrer Sebastian Klaus gewählt. Zu seinem Stellvertreter bestimmten die Mitglieder Maria Rampp. Das Amt der Schriftführerin übernahm Birgitta Klein. Als Beisitzer fungieren Günter Först, Herbert Rid und Robert Stannecker. Zur Vertreterin der Frauen wurde Marianne Baumgartner bestellt. Als Delegierte im Kreisverband vertreten den neuen Ortsverband Günter Först, Sebastian Klaus und Marianne Baumgartner.

Mit dem Dank an Michaela Geiger für die Betreuung der Mitglieder der früheren VdK-Ortsverbände Hurlach, Igling und Obermeitingen durch den Ortsverband Landsberg schloss der Kreisvorsitzende die Veranstaltung. (lt)

