Gaudischießen mit dem Partnerort

Rückblick auf Feiern und Erfolge und Ehrungen in Geltendorf

Schützenmeisterin Petra Seidelmann begrüßte zur Jahresversammlung des Schützenvereins „Freischütz“ Geltendorf. Zwölf neue Mitglieder konnten gewonnen werden, damit ist der Mitgliederbestand auf 119 Schützinnen und Schützen angewachsen.

Traditionelle Veranstaltungen waren das Damen- und Herrengaudischießen, das Ostereierschießen, die Dorfmeisterschaft und das Nikolaussäckchenschießen. Bei der Königsproklamation wurden Annabell Hänel zur Jugendkönigin, Margarete Höpfl zur Seniorenkönigin und Zweiter Schützenmeister Peter Wisura zum Vereinskönig gekürt.

Beim Freundschaftsschießen der Schützenvereine in der Großgemeinde Geltendorf, das im vergangenen Jahr vom Schützenverein Walleshausen ausgetragen wurde, belegten die Geltendorfer den 2. Platz.

Ein besonderes Ereignis war natürlich das große Fest anlässlich des 50. Jubiläums der Partnerschaft Schaidt–Geltendorf Mitte September im südpfälzischen Schaidt. An einem gemeinsamen Gaudischießen nahmen 57 Personen aus Geltendorf und 22 aus Schaidt mit großer Begeisterung teil.

Auch Sportleiter Claus Eder konnte über ein erfolgreiches Jahr berichten. Einen besonderen sportlichen Erfolg schaffte Olaf Mayr mit dem Luftgewehr. Nach der Oberbayerischen Meisterschaft erreichte er zusammen mit Knud Seidelmann (LG) und Volker Schmitt (LP) die Bayerische Meisterschaft. Dort qualifizierte er sich dann mit Platz 20 sogar für die Deutsche Meisterschaft.

Die Ehrungen: Johann Seemüller erhielt die Sonderausgabe des Ehrenzeichens des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) und des Deutschen Schützenbundes (DSB) in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Maria Grande, Christa Kaiser, Robert Kaiser und Josef Karl Ehrenzeichen in Gold. Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre erhielten Renate Liebich, Franz Liebich, Renate Walch und Gottfried Walch. Die Ehrennadel in Gold für 25 Jahre erhielten Adelheid Klein und Renate Liebich, in Bronze für 15 Jahre Knud Seidelmann und in Grün für zehn Jahre Gertrud Wohlhüter. Mit der „Sebastianus-Nadel“ des Präsidenten des DSB wurden Richard Miller und Andreas Renner ausgezeichnet. Die Vereinsehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft ging an Johann Seemüller, die für 30 Jahre an Irene Renner, die für zehn Jahre an Lisa Corvin, Lisa Högenauer, Nicole Metzger und Karin Seipel. Ehrennadeln des Vereins für besondere Verdienste erhielten Petra Seidelmann, Josef Schweighart, Robert Kaiser, Renate Liebich, Andreas Landauer und Olaf Mayr. (lt)

