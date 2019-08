00:31 Uhr

Gefeiert statt getauscht

Kleine Musik am Abend – Oskar Imhof an der Gitarre.

Lets-Landsberg sich mehrere Musikgruppen ein

Auch in diesem Jahr feierte Lets-Landsberg sein jährlich stattfindendes Sommerfest – etwas später im Jahr als sonst üblich. Es mussten erst noch die Schäden im Garten von Brigitte Faust beseitigt werden, die der große Hagel an Pfingsten verursacht hatte.

Bei der Lets-Party war davon fast nichts mehr spürbar. Der wundervolle Garten bot den Besuchern alle Voraussetzungen für ein tolles Fest.

Wie immer brachten die Gäste ihre kulinarischen Köstlichkeiten selber mit. Da die Party gut besucht war, konnte so den ganzen Nachmittag über auch reichlich gegessen werden. Musikalische Untermalung und Unterhaltung boten Jeanette Pichler (Gesang) mit Bernd Adam (Gitarre und Gesang). Später kamen dann noch Jimmy Swamp (Bass und Gesang) und Mario Harmony (Akkordeon, Gitarre) dazu. Oskar Imhof als Allrounder durfte auch nicht fehlen.

So wurden den Besuchern des Festes einige bunt gemischte und professionelle Highlights in verschiedenen Musikstilrichtungen geboten. Die Besucher tanzten sich das wieder herunter, was sie sich vorher angefuttert hatten.

Viel zu schnell war dieser schöne und erfüllende Nachmittag vorüber und die Gäste halfen schnell noch beim Aufräumen. Ein voller Erfolg also wieder, dank der Gemeinschaft der Lets-Teilnehmer.

Informationen über den Tauschring Lets Landsberg gibt es auf der Homepage oder bei Claudia Schlenz unter Telefon 08191/32155.

Die Teilnehmer treffen sich jeden ersten Montag im Monat um 20 Uhr im Bräustüberl, Waitzinger Wiese, in Landsberg. Für Neuteilnehmer und Interessierte ist bereits um 19.30 Uhr jemand vor Ort. Die nächsten Treffen sind am 2. September, 7. Oktober und 4. November. (lt)

