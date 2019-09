vor 34 Min.

Gemeinschaft ist wie eine Therapie

Kontaktgruppe Schlaganfall gibt es seit 20 Jahren

Für Priorin Schwester Antonia, die die „Kontaktgruppe Schlaganfall“ am 9. September 1999 im Kloster der Dominikanerinnen ins Leben gerufen hatte, war das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen nicht allein Anlass zur Freude, sondern auch zur Dankbarkeit und Erinnerung. Wie sie bei der Begrüßung im Festsaal des Klosters den Anwesenden – nämlich den Schlaganfall-Betroffenen sowie den ehrenamtlichen Helferinnen und den Gästen – versicherte, haben das monatliche Treffen wie auch die gemeinsamen Ausflüge mit den Mitgliedern der bereits 1981 gegründeten Multiple-Sklerose (MS)-Kontaktgruppe dazu beigetragen, das Miteinander „mit viel Harmonie“ zu bereichern.

Zur Erinnerung an die mittlerweile verstorbenen Mitglieder zündete Schwester Antonia eine Kerze an. Ein „großes Danke“ zollte sie dann der Landsberger „Grand Dame“ in Sachen Musik und Gesang Gertraud Moratscheck, ebenso den fünf Musikerinnen sowie Maria und Konrad Welz, die den Jubiläumsnachmittag mit musikalischen Beiträgen kurzweilig bereicherten.

Zu Wort meldeten sich diesmal auch eine Reihe der vom Schlaganfall betroffenen Frauen und Männer. Für den Kreis der ehrenamtlichen Helferinnen zitierte Eva Rößle die jeweils auf einem Zettel schriftlich hinterlassenen Botschaften von drei mittlerweile verstorbenen Mitgliedern. Tenor: „Der Kontakt mit der Gemeinschaft gab uns viel Kraft.“

Der Erfahrungsaustausch sei eine „Therapie“ gewesen, die ihnen Mut und Sicherheit gegeben habe. Dank an Schwester Antonia zollten auch die Frauen und Männer, die sich davor zu Wort gemeldet hatten und betonten, dass sie von der ganzen Gruppe „herzlich aufgenommen“ worden seien. (her)

