23.12.2019

Geschichte und Markt

Kauferinger in Ulm

Mit zwei Bussen fuhren die Gartenfreunde Kaufering zum Ulmer Weihnachtsmarkt.

Um sich nicht nur von Lebkuchen und Glühwein verführen zu lassen, organisierte der Verein für die 90 Mitglieder und Gäste eine Stadtführung: über das Fischer- und Gerberviertel zur Stadtmauer an der Donau und zurück zum Ulmer Münster. Die vier Gruppen, begleitet von vier kundigen Damen, erfuhren dabei sehr viel über das frühere Leben in diesem historischen Viertel, über den Ulmer Spatz, warum der schiefe Turm von Ulm, der Metzgerturm, so schief wurde, über den Schwörmontag und das „Nabada“ und auch über das heutige Ulm.

Die Führung endete am Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz. Nach 90 Minuten Geschichte und Kultur, Geschichten und Legenden durfte man an das leibliche Wohl denken, bei Burger’s Feuerwurst oder anderen Verführungen und, natürlich, bei einem Glas Glühwein. (lt)

