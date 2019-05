02.05.2019

Geschichtlicher Emmausgang

Historischer Verein in Kauferinger Kirche

Der Historische Verein lud seine Mitglieder zum Emmausgang von Kaufering nach Epfenhausen. Heuer war der Emmausgang mit Stadtheimatpfleger Dr. Werner Fees-Buchecker laut Pressemitteilung des Historischen Vereins ein Beitrag zum Gedenken an das 300. Todesjahr von Lorenz Luidl (1719), von dem (und dessen Sohn Johann) sich sehr viele Werke in der Pfarrkirche St. Johann in Kaufering befinden.

Die Kirche wurde von Michael Natter erbaut und mit erstrangigem Stuck von Johann und Josef Schmuzer ausgestattet.

In der Kirche Mariä Himmelfahrt in Epfenhausen (erbaut 1715 durch Josef Schmuzer) gab es außer wertvoller Barockausstattung viele Werke von Johann Luidl zu besichtigen. Sein Vater Lorenz steuerte die Ölbergfiguren in der Ölbergkapelle außen am Turm bei. Dank des herrlichen Wetters, das die Teilnehmer schon beim Wandern verwöhnte, konnte der Emmausgang im Biergarten des Gasthofs Zur Brücke in Kaufering ausklingen. (lt)

