02.05.2019

Haustarif für Zusteller

150 Jahre Treue zur Gewerkschaft

Dreißig Mitglieder der Betriebsgruppe Ver.di-Senioren Landsberg-Schongau folgten der Einladung zur Jahreshauptversammlung ins Café Lechblick.

Die Gastrede hielt Christine Reitmayer, Betriebsrätin beim Postzentrum Augsburg. Sie sieht Erfolge bei den in die Schlagzeilen gekommenen Auslagerungen von Beschäftigten im Paketzustelldienst. In den neuen Gesellschaften zahlte die Post Löhne nach den schlechteren Tarifverträgen für die Logistikbranche. Dies konnte zumindest für den Bereich der Deutschen Post gestoppt werden. 13 000 Mitarbeiter der Billig-Tochter Delivery wurden in den Haustarifvertrag zurückgeholt.

Einen weiteren Erfolg sieht Reitmayer im Abschluss des Tarifvertrages für die nächsten Jahre. Demnach gibt es eine Lohnerhöhung von drei Prozent ab Oktober 2018 und von weiteren 2,1 Prozent ab Oktober dieses Jahres. Nach dem stetigen Abbau von Postbankfilialen in den vergangenen Jahren konnten jetzt bundesweit 800 eigenbetriebene Filialen langfristig vertraglich abgesichert werden.

150 Jahre Treue, aufgeteilt auf drei Kollegen, wurden dieses Mal geehrt. Gustl Fischer konnte an Josef Seelos, Helmut Glenk und Franz Hickl jeweils ein kleines Präsent für ihre 50-jährige Treue zur Gewerkschaft überreichen. Bei Kaffee und Kuchen, gestiftet von Ver.di, saßen Kolleginnen und Kollegen bei angeregten Gesprächen zusammen. Für die Senioren immer ein willkommener Anlass zum Austausch über eine lange Zeit der Berufstätigkeit. (lt)

