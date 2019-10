vor 18 Min.

Herbstturnier im Frauenwald

Zum Zehnjährigen kommen viele andere Vereine

Mit den beiden Herbst-Turnieren, die seit sechs Jahren traditionell am ersten Oktober-Wochenende veranstaltet werden, feierten die Landsberger Bogenschützen in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen.

68 der rund 240 Mitglieder des Vereins sowie des befreundeten Vereins BSV Lechtal starteten zum Vereinsturnier im Frauenwald. Dort galt es, 32 3-D-Ziele mit bis zu drei Pfeilen zu schießen, die Wertung richtet sich nach den Kriterien der IFAA.

Die Teilnehmer zwischen fünf und 73 Jahren starteten in sechs Bogenklassen und 18 Altersklassen, und errangen 18 Goldmedaillen, zehn mal Silber und sechs mal Bronze. Danach wurde über eine Glücksscheibe ein 3-D-Tier unter den Schützen verlost, außerdem eine kostenlose Teilnahme am Vereinsausflug für das nächste Jahr.

Das Vereinsturnier gilt jedes Jahr als „Generalprobe“ für das große 3-D-Herbstturnier, an dem Schützen aus vielen umliegenden Bogensportvereinen nach Landsberg in den Frauenwald kamen. Trotz des kalten, verregneten Tages war die Teilnahme wie erwartet enorm: 161 Teilnehmer zwischen neun und 80 Jahren starteten in sechs Bogenklassen und 19 Altersklassen, und trotzten im Parcours über 32 Ziele dem Wetter.

Am Ende des Turniers konnten 19 Gold-, 14 Silber- und elf Bronzemedaillen vergeben werden.

Preise im Wert von insgesamt 2500 Euro waren im Vorfeld von namhaften Bogensport-Läden gestiftet worden, und so konnten sich einige der Teilnehmer über einen neuen Bogen, einige 3-D-Ziele oder ein Bogensport-Wochenende freuen.

Das Turnier war ein Höhepunkt eines ereignisreichen, erfolgreichen Jahres für die Landsberger Bogenschützen.

Eine Bildergalerie, die Liste der Sponsoren und die Ergebnislisten sind auf der Homepage des Vereins unter http://www.landsberger-bogenschuetzen.de zu finden. (lt)

