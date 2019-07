vor 47 Min.

Im Boot zur größten Binneninsel Europas

Eine Fünftagesfahrt führt in die Dolomiten und nach St. Moritz

Dass Ernst Drexl den Mitgliedern und Gästen der Behinderten- und Versehrten-Sportgemeinschaft Landsberg (BVSG) diesmal etwas Besonderes präsentieren konnte, zeigte die Fünftagesfahrt 2019: Nach der Anreise im voll besetzten Reisebus über Sterzing erreichten die 50 Teilnehmer das Vier-Sterne-Hotel „Aquaserie“ in Ponte di Legno. Von dort aus folgte tags darauf eine Rundfahrt durch die landschaftlich herrlichen Brenta-Dolomiten. Auf den gepflegten, aber teilweise extrem engen Straßen mit Gegenverkehr erwies sich diese Tagestour zwar für den Fahrer stressig, doch Bus-Pilot Hans löste manch heikle Situation mit sichtbarer Gelassenheit.

Viele reizende Eindrücke erlebten die Reisenden am Tag drei am Iseo-See: Eingebettet in eine wildromantische Landschaft entlang steil aufragender Hänge präsentierte sich dieser See in seiner faszinierenden Schönheit. Für die BVSG-Reisenden daher ein „Muss“, Montisola, die größte Binneninsel Europas, auch per Boot zu besuchen.

Als Höhepunkt der Fünftagestour erwies sich jedoch am vierten Tag eine Fahrt im Bernina-Express zum schweizerischen Wintersportparadies Sankt Moritz: Zwei Stunden lang schwebte die steilste Adhäsionsbahn der Welt zwischen den Berghängen von Tirana (Meereshöhe 429 Meter) bis zum 60 Kilometer entfernten und 1830 Meter hoch gelegenen Sankt Moritz. Die sichtlich beeindruckende Reaktion der Gäste: „Das ist Faszination pur!“ Auf der Rückreise folgte noch ein Besuch des Museumsfriedhofes Kramsach. (her)

