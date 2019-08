vor 3 Min.

Im Spessart von Räubern überfallen

Die Gartenpflegergemeinschaft im Landkreis Landsberg unternahm eine Reise in die Gartenanlagen Frankens – von Schlossgärten über die Bayerische Gartenakademie bis zum Clematis-Dorf.

Vereinsvorsitzende waren zu Besuch in Frankens Gärten

Drei Tage führte der Vereinsausflug der Gartenpflegergemeinschaft im Landkreis Landsberg nach Franken. Die meisten Teilnehmer waren gleichzeitig Vorstände und Aktive der örtlichen Gartenbauvereine. Bei zwanglosen Gesprächen ergab sich viel Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.

Erstes Ziel war Veitshöchheim mit seiner Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, in der auch die Bayerische Gartenakademie integriert ist. Zuvor besichtigte die Gruppe den Rokokogarten von Schloss Veitshöchheim. Ein Gemüseschaugarten, Blumenrabatten, Sichtachsen zwischen Wasserflächen, verschlungene Pfade zwischen in Form geschnittenen Hecken und Lauben brachten die Gartenpfleger zum Staunen. Nach dem Mittagessen erhielten sie im Zierpflanzeninstitut eine mehrstündige Führung.

Weiter ging die Reise nach Karlstadt, wo man Quartier bezog.

Am Samstagvormittag sollte das eigentliche Ziel die Stadt Lohr sein. Doch der Bus fuhr weiter durch den Spessart mit seinen herrlichen Laubwäldern und bog bei Mespelbrunn von der Straße ab. Mitten im Wald, auf einem Parkplatz dann ein Höllenlärm von Pistolenschüssen. Eine Theatergruppe von Spessarträubern überfiel die Gesellschaft und „raubte“ Uhren und Schmuck. Sie erzählten auf unterhaltsame Weise von alten Zeiten im Spessart, von Räubern, Soldaten und Deserteuren, umherziehenden Handwerksburschen und verarmten Bauern. Da von den Teilnehmern niemand von dieser Einlage wusste, kam die Überraschung bei allen sehr gut an. In einem einsamen Gasthof, der früher eine Mühle war, nahmen die Reisenden das Mittagessen ein. Anschließend blieb noch Zeit zur Besichtigung der Stadt Lohr.

Der nächste Höhepunkt war in Erlabrunn, dem Clematis-Dorf. Ulrike Faust und der Clematis-Papst Klaus Körber, bekannt aus vielen Gartenvorträgen, zeigten bei einem Spaziergang durch Erlabrunns malerische Gassen zwei sehenswerte Privatgärten. 2008 pflanzte der dortige Gartenbauverein über 800 verschiedene Clematis.

Am Sonntagmorgen war Gelegenheit zu einer Stadtführung durch Karlstadt mit seinen Fachwerkbauten. Anschließend machte die Gruppe einen mehrstündigen Aufenthalt in Würzburg zum Stadtbummel oder zu einem Besuch der Residenz oder des Hofgartens. (lt)

