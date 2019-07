vor 22 Min.

Ins Zentrum der Macht

Fahrt nach Berlin zu Regierungsgebäuden

50 Teilnehmer vom VdK aus den Landkreisen Landsberg, Fürstenfeldbruck und Starnberg nutzten eine Reise nach Berlin dazu, die politischen Machtzentren kennenzulernen. Vorab das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Tags darauf folgte man einer Führung durch die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, die ehemalige zentrale Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit der DDR (Stasi), auch „Zentrale des Schreckens“ genannt. Was die betroffenen Häftlinge hier an Demütigung und Folter erdulden mussten, berichtete ein ehemaliger Häftling. Am dritten Tag galt der Besuch dem Deutschen Bundestag: Zunächst das Live-Erlebnis einer Plenarsitzung, dann der Rundgang durch das Reichstagsgebäude und ein Treffen mit dem Denklinger Bundestagsabgeordneten Michael Kießling. Am Abend gab es eine Führung durch das Bundeskanzleramt.

Der letzte Besuchstag galt dem Bundesministerium der Verteidigung (Berlin-Tiergarten). Den Abschluss der Reise besiegelte am Mittag eine Visite in der Landesvertretung Bayern. (her)

