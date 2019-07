00:31 Uhr

Intensiv, regional und ausgereift

Landfrauen des Kreisverbands besuchen einen Gemüseproduzenten in Franken

Der Gemüseanbaubetrieb Höfler im „Nürnberger Knoblauchsland“, ein fränkisches Frühstück auf dem Brombachsee und ein Bummel in Nürnberg standen an vier Terminen bei stets vollen Bussen für die Landfrauen des Kreisverbands Landsberg bei einer Lehrfahrt auf dem Plan. Angeregt hatte den Ausflug Kreisbäuerin Rita Behl.

Das Knoblauchsland liegt im Städtedreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen und ist eine Anbauregion für Intensivgemüse. Von der einstigen Kaufmannsstadt aus wurde bereits im Mittelalter mit Samen gehandelt. Es gab schon immer einen Bezug zum Gemüse, dank sandig-leichter Böden. Teils wird im Februar schon gesät, und es wird kontinuierlich gepflanzt.

Felderweise Salat und Gemüse, blühende Blumenwiesen rund um gigantisch große Glashäuser boten sich den Landfrauen. Ein Einblick in den Gemüseanbau der Höfler Gemüse GbR, der im großen Stil betrieben wird, wurde den Landfrauen bei einer Führung durch Besitzer Peter Höfler gewährt.

Seit sechs Generationen ist der Hof in Familienbesitz. Kräftige Pflanzen auf Kokosfasersubstrat, die überreich Tomaten, Gurken und Paprika tragen, sah man bei der Führung. Von geschlossenem Wasserkreislauf, Nährlösung, Blockheizkraftwerk, natürlicher Schädlingsbekämpfung und Technologie war man beeindruckt. Der Betrieb hat 20 Festangestellte, und für die bis zu 60 Saison-Mitarbeiter wurden vor drei Jahren Apartments gebaut, die zwischen den Treibhäusern inmitten der Blumenwiesen liegen. Gemüse wird ausgereift geerntet, ist regional, wird vor Ort verpackt und ist in unseren Supermärkten und auf dem Nürnberger Großmarkt zu finden. Die Ernte wird von einem Prüflabor ständig kontrolliert.

Die ganze Familie arbeitet im Betrieb mit und setzt sich auch für die Gemeinschaft ein. Die Höflers fördern auch die Artenvielfalt im Knoblauchsland.

So erfuhren die Frauen vom Wasserverband. 100 Tiefbrunnen wurden geschlossen. Vom Brombachsee-Speicher aus werden die Flüsse versorgt. Aus dem Ufer-Filtrat von zwölf Brunnen wird entnommen, was abfließt. Auf dem Hof gibt es riesige Wasserspeicherbecken, und seit 2013 sind die Blühwiesen mit zahlreichen Insektenhotels entlang der Treibhäuser und Äcker für Nützlinge angelegt. Und eine Augenweide sind sie zudem.

Das herrliche Wetter ließ die Schifffahrt auf dem Brombachsee zum Erlebnis werden. Ein kleiner Spaziergang am See und freie Zeit in Nürnberg rundeten den lehrreichen Tag ab. (klö)

