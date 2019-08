vor 3 Min.

Junge Talente gesucht

Tennis-Jugend-Clubmeister geehrt

Bei zum Teil hochsommerlichen Temperaturen wurden beim TC Utting die Jugend-Clubmeister im Tennis ermittelt. Mit einer Rekord-Anmeldezahl von 31 Teilnehmern konnten alle Altersklassen von 10 bis 18 Jahren ausgespielt werden. Die Zuschauer erlebten sehr faire, sehenswerte und spannende Spiele. Die Ergebnisse im Einzelnen:

In der Konkurrenz U10 weiblich setzte sich Antonia Stöckl nach hartem Kampf 6:4 gegen Betti Bulenda durch. Bei den U10 männlich entwickelte sich ein hochdramatisches Finale, in dem sich Severin Geiger am Ende denkbar knapp Florentin Dausacker im Tiebreak geschlagen geben musste. Im Finale der U12 behielt Ben Nusser in einem spannenden Spiel gegen Emanuel Polz die Oberhand, der sich im Halbfinale überraschend gegen seinen Mannschaftskollegen Silas Hartmann durchgesetzt hatte. Im sehenswerten Finale der U16 siegte der zwölfjährige Konstantin Stöckl klar gegen Vincent Huber, ebenso Louis Reich bei den U18 gegen seinen Mannschaftskameraden Elias Dobmann.

Für die nächste Saison sucht der TC Utting noch junge Talente im Alter zwischen sieben und neun Jahren für eine Kleinfeldmannschaft. (lt)

