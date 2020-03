27.03.2020

Kette für Stadler

Proklamation in Reichling

Im Gasthaus Mitschke wurden im Rahmen des Schützenballs die „Könige“ gekürt. Der örtliche Musikverein spielte unter der Leitung von Lars Scharding zünftig auf. Schützenmeister Tobias Harrer begrüßte die Gäste. Nach einigen Tanzrunden führte er die Königsproklamation und Preisverteilung durch.

Die Preise wurden von Gönnern, die drei schönen Schützenscheiben von den Geburtstagsjubilaren des Vereins Ingrid Köpf, Daniel Busquet und Tobias Harrer gespendet. Der Schießbetrieb fand erstmals im frisch renovierten Schießstand im Dorfgemeinschaftshaus (Mehrzweckhalle) statt. Die „alten“ Könige (LP Manuela Rapp, Jugend Thomas Stadler und LG Florian Schamper) gaben nach ihrem Abschiedstanz die Schützenketten, an denen neue Taler prangten, an ihre Nachfolger weiter. Jungschützenkönig Thomas Stadler durfte die Kette erneut in Empfang nehmen, da er auch der Jungschützenkönig 2020 ist.

Wurstkönigin wurde Felicitas Sepp. Den dritten Platz belegte Jessica Dirr. Bei der Disziplin Luftpistole erreichte Tobias, Sohn von Ehrenschützenmeister Walter Dirr, die Königswürde, gefolgt von Robert Köpf und Manuela Rapp.

Luftgewehr-Schützenkönig wurde Schützenmeister Tobias Harrer. Die Wurstkette ging an Michael Plaß, Walter Dirr bekam die Brezenkette.

Die Scheiben aus dem Preisschießen bekam bei der Jugend Christina Schwab, bei der Luftpistole machte Walter Dirr Platz eins.

Die dritte Scheibe ging an den Luftgewehrschützen Michael Plaß. (klö)

