Königs- und Preisschießen

Proklamation der Denklinger Schützenkönige

Kürzlich wurden im Schützenheim die neuen Schützenkönige von „Frohsinn“ Denklingen verkündet. Das Königs- und Preisschießen wurde vom 3. Januar bis zum 21. Februar durchgeführt. Nach der Verabschiedung der bisherigen Könige rief Vereinsvorsitzender Markus Mayer die Platzierten des Preisschießens, welches im Rahmen des Königsschießens veranstaltet wurde, auf. Bei der Jugend durfte Christina Lehner mit einem 20,0-Teiler als Erste aus den Preisen wählen. Bei den Erwachsenen konnte sich in der Disziplin Luftgewehr Stephanie Brich (24,0-Teiler) den ersten Rang sichern.

Beim aufgelegten Schießen der Senioren erreichte Peter Brich mit einem 5,0-Teiler den ersten Platz. Anton Lenggeler sicherte sich bei der Sportpistole mit einem 356,6-Teiler auf 25 Meter Platz eins. In der Jugendklasse gewann das Finalschießen – und damit auch den Pokal – nach einem sehr spannenden Wettkampf abermals René Spengler. Bei den Erwachsenen setzte sich Petra Bernert mit dem Luftgewehr in einem Herzschlagfinale gegen die Konkurrenz durch und durfte den Vereinspokal vom Vorstand in Empfang nehmen. Schließlich konnte die mit Spannung erwartete Proklamation der Schützenkönige beginnen. Bei der Jugend konnte sich Vereinspokalgewinner und Vorjahreskönig René Spengler wieder gegen die Konkurrenz durchsetzen und die Königskette mit einem 19,0-Teiler vor Patricia Bayer (87,0-Teiler – Wurstkette) und Christina Lehner (87,3-Teiler – Brezenkette) sichern. In der Schützenklasse setzte sich ebenfalls der Vorjahreskönig Markus Mayer mit einem 7,0-Teiler gegen Klaus Sporer (34,0-Teiler) und Stephanie Brich (44,0-Teiler) durch. Bei der Sportpistole wurde Rudolf Wezolek mit einem 294,7-Teiler Schützenkönig und gewann eine handgeschnitzte Scheibe. Wurstkönig wurde Gerhard Schleich (295,1-Teiler und damit nur 0,4-Teiler Abstand zum König) vor Peter Brich, dem mit einem 525,7-Teiler die Brezenkette blieb. Die Jugendscheibe gewann dieses Jahr Anna Frei, bei den Erwachsenen gewann Schützenkönig Markus Mayer auch die Scheibe. (lt)

