00:32 Uhr

Kompliment des FCA-Trainers

Viele Highlights für die Kids des TSV Landsberg

Die FC-Augsburg-Fußballschule gastierte nun schon zum fünften Mal beim Partnerverein TSV Landsberg und bereits weit im Vorfeld meldete die Webseite der Fußballschule wie bisher jedes Jahr „ausgebucht“.

Dementsprechend groß war der Andrang zu Camp-Beginn. 70 FC-Augsburg-Trikotsätze mussten an 70 Kinder ausgegeben werden, dazu Bälle und Trinkflaschen. Dann ging es endlich los und die Kids durften, in Altersgruppen eingeteilt, auf den Hauptplatz im 3C-Sportpark. Insgesamt sechs Trainer der FC-Augsburg-Fußballschule, immer unterstützt von ein bis zwei TSV-Jugendtrainern, übten fleißig mit den Jungs und Mädels Technik am Vormittag und Spiel- und Wettkampfformen am Nachmittag.

Dass am ersten Tag das Wetter nicht ganz so mitspielte, war zweitrangig. Bei strömendem Regen war nichts von fehlender Motivation zu spüren. Alle Kids waren voll dabei.

Belohnt wurden die Kinder dann am zweiten Tag mit strahlendem Sonnenschein und so ging es noch engagierter daran, die erlernten Fähigkeiten zu festigen und auszubauen.

Abgerundet wurde die tolle Stimmung auf dem Feld durch reichlich Obst und eine Top-Verpflegung durch Dao’s Thai – Bayerische Gaststätte, die für die Kinder das Mittagsbuffet zauberte.

Des Weiteren waren noch viele Highlights geplant, unter anderem eine Stadionbesichtigung der WWK Arena und als Abschluss der Woche die Camp-WM, in der altersmäßig komplett durchgemischte Mannschaften den Turniersieger untereinander ausspielten.

Ein Fazit vom FCA-Trainer gab es auch schon. „Riesenkompliment an die Jugendabteilung des TSV Landsberg als ausrichtenden Verein, was da auf die Beine gestellt wird, ist Champions League, das macht mächtig Spaß. Den Trainern gefällt es super in Landsberg.“ (lt)

Themen Folgen