Krabbenhöft ist jetzt an der Spitze

Jahresversammlung mit Neuwahlen

Kürzlich fand beim FC Greifenberg die Jahresversammlung mit turnusmäßigen Neuwahlen statt.

Christian Forster berichtete über die Tätigkeit des Vorsitzenden, die durchgeführten Sitzungen mit den Ausschüssen und betonte die sehr gute Zusammenarbeit mit den einzelnen Abteilungen. Sehr gute Nachrichten gibt es aus der Jugendabteilung. Harald Raster hob die guten sozialen Kontakte der über 130 jungen Fußballer und das Engagement der ehrenamtlichen Trainer hervor, sowie die sportlichen Leistungen. So gelang unter anderem der D-Jugend der Aufstieg in die Bezirksoberliga, und man spielt nun gegen attraktive Gegner wie Bayern München, 1860 München und Fürstenfeldbruck.

Eine besondere Freude war die Ehrung der langjährigen Mitglieder. Für 25 Jahre wurden Fabian Bader, Manuel Bader, Peter Bader, Grete Botzenhard geehrt, und für 40 Jahre Christian Böck, Jose Cardoso, Reinhold Domes, Jürgen Fürgut, Horst Haselbauer, Elisabeth Gall-Kaiser, Gerlinde Müller und Monika Riedenauer.

Gänsehautstimmung kam bei der Ehrung von Leo Böck auf. Seine 50-jährige Mitgliedschaft wurde mit lang anhaltendem Applaus und einer Urkundenüberreichung gewürdigt.

Einen herausragenden Punkt dieser Versammlung stellten die Vorstandswahlen dar. Einstimmig gewählt wurden Roland Krabbenhöft (Vorsitzender), Christian Forster (Zweiter Vorsitzender), Christian Böck (Kassenwart) und Mats Krabbenhöft (Schriftführer). Beisitzer ist Johann Vogl. Krabbenhöft kündigte an, die bisherige Vereinsführung fortsetzen zu wollen, und wies auf die wichtige Funktion des größten Vereins in Greifenberg, insbesondere als integrativer Bestandteil für die sozialen Kontakte, hin. Die Möglichkeit der sportlichen Betätigung und der Zusammenhalt der Mitglieder sei ein wesentliches Merkmal der Vereinsarbeit. Gerade in den Monaten, in denen die Sportanlage geschlossen war, hätten viele festgestellt, wie wichtig das Vereinsleben in der Gesellschaft sei. (lt)

