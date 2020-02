vor 28 Min.

Kraft und Ausdruck

Förderstufenlehrgang in Scheuring

Bei den Voltigierern des FC Scheuring fand ein Highlight der Turniervorbereitungsphase statt: Unter der Organisation und Leitung von Diana Oswald-Nigl luden die Scheuringer Turniersportler zu einem großartigen Förderstufenlehrgang des Reit- und Fahrverbandes Schwaben ein, der neben dem Training mit Pferd auch Schwerpunkte im Bereich Ausdauer, Kraft und Ausdruck enthielt. Zu dem Ereignis fanden neben hochkarätigen Referenten auch zahlreiche Voltigiergruppen von Memmingen bis Donauwörth ihren Weg nach Scheuring.

Der Pferdepensionsstall der Familie Sailer stellte den jungen Nachwuchsvoltigierern nicht nur die Infrastruktur für ein tolles Pferdetraining von Voltigierern, Pferden und Longenführern zur Verfügung, sondern auch die Verpflegung aller zehn teilnehmenden Gruppen.

Das Fazit der zwei intensiven Tage in der Reithalle sowie auch der Schulturnhalle der Gemeinde Scheuring war durchweg positiv und lässt auf Wiederholungen dieser Art hoffen.

Die drei teilnehmenden Scheuringer Turniergruppen können nun hoch motiviert in die Turniervorbereitung gehen und freuen sich schon auf die erste Generalprobe der Saison am 28. März in Vaterstetten. (lt)

