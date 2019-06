vor 28 Min.

Kraftakte in Reisch

Feste und Maibaum in Reisch

Mit großem Arbeitseinsatz ging die Saison 2018/19 bei den Reischer Schützen zu Ende. Man hatte heuer die beiden Großveranstaltungen „Waldfest am Vatertag“ und „Waldparty Reisch“ aus terminlichen Gründen innerhalb weniger Tage abgewickelt. Als wäre das nicht schon genug, ging diesen beiden Veranstaltungen mit dem Aufstellen des Maibaums ein weiterer Kraftakt voraus, der in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ebenfalls problemlos über die Bühne ging.

Bei der Endfeier mit Königsproklamation gelang es Katharina Förstle bei der Jugend sowie Michael Lechle bei den Pistolenschützen, sich erneut die Krone aufsetzen zu lassen. Die Königswürde mit dem Luftgewehr erlangte Jens Graefe.

Bei der Jahreshauptversammlung standen Neuwahlen an. Im Vorfeld gaben zwei langjährige Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt bekannt. Roland Freiberger (Zweiter Schützenmeister) und Anita Krautschneider (Beisitzerin) standen nicht mehr zur Verfügung ebenso wie die beiden Schriftführer Thomas Thein und Martina Klein. Tino Fillinger (Schützenmeister), Sieglinde Lechle (Kassenwartin) und Georg Keller (Erster Sportleiter) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Helmuth Förstle wurde Zweiter Schützenmeister. Dessen Position als Zweiter Sportleiter übernahm Jens Graefe. Neuer Schriftführer wurde Florian Großkopf, und mit Andreas Krautschneider, Matthias Keller und Dennis Busch kamen junge Schützen in den Vorstand. Die Jugendleiter Michael Lechle und Ramona Förstle wurden in ihren Ämtern bestätigt. (lt)

