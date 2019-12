vor 44 Min.

Leistung und Teamgeist

Ehrungen bei Weihnachtsfeier

Bei der Weihnachtsfeier der Landsberg Crusaders, Baseballabteilung des TSV 1882 Landsberg, wurden einige Spieler und Mitglieder geehrt. Die Ehrungen nahmen Markus Wiedemann, Abteilungsleiter und Chris Butschkau, Teammanager vor.

Als Rookie of the Year (Neuling mit der besten Statistik) wurde Ivan Jesus Alfonso Rodriguez geehrt. Den Gold Glove Award bekam Teammanager Chris Butschkau. Den Silver Slugger Award ging an Tim Funk. Er konnte leider nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen. Der MVP Award ging an Antonio de la Vega. Der Preis „Teamplayer des Jahres“ ging an den Nachwuchsspieler Stefan Blüml.

Kommentator Daniel Trebien bekam das Goldene Mikrofon. Die Crusaders bedanken sich bei allen ihren Preisträgern für die tolle Leistung 2019. Zum Abschluss des offiziellen Teils richtete Markus Wiedemann das Wort an die Sponsoren: „Dies wäre alles nicht möglich ohne Ihre Unterstützung, wir bedanken uns aufs Herzlichste!“ (lt)

