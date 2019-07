00:31 Uhr

Mit der Lahn zum Rhein

Fahrt in die alten Universitätsstädte

Der ADFC Landsberg war mit 13 Teilnehmern fünf Tage an der Lahn unterwegs. Die Lahn entspringt im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfahlen, durchfließt Mittelhessen und mündet in Rheinland-Pfalz in den Rhein.

Von Bad Laasphe radelte die Gruppe über Biedenkopf zur Universitätsstadt Marburg. Neben der Alten Universität waren hier die Höhepunkte das gotische Rathaus, das Grafenschloss und die Elisabethkirche. Weiter ging es zur Universitätsstadt Gießen mit ihrem Alten und Neuen Schloss.

In der Goethestadt Wetzlar wurde der bis heute nicht fertiggestellte Dom besichtigt. Die Stadt Weilburg ist bekannt für den einzigen Schiffstunnel Deutschlands und das Dornröschenschloss mit seinem Schlossgarten. In Villmar machten die Radler an der einzigen Marmorbrücke Deutschlands halt. Der Dom von Limburg grüßte schon von Weitem. Vorbei am Schloss Oranienstein erreichten die Radler Diez. Die Stadt wird geprägt vom Grafenschloss und der Stiftskirche. Genüsslich an der Lahn entlang und mit Sicht zur Laurenburg und Burg Nassau war man schnell in Bad Ems. Schon bald war die Gruppe an der Mündung der Lahn in den Rhein.

Eindrucksvoll steht hier auf der Lahnseite die Burg Lahnstein und auf der Rheinseite das Schloss Stolzenfels.

Zum Abschluss genoss man noch einmal in Koblenz den Blick auf die Burg Breitenstein, auf die Mündung der Mosel in den Rhein und auf die Statue von Kaiser Wilhelm I. Am Deutschen Eck ging die Reise zu Ende. (lt)

