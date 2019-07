vor 22 Min.

Musikalischer Schatz aus dem Kirchenarchiv

Der Jugendchor und der Oratorienchor der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt gaben Gastauftritte in Kirchen in Venedig. Auch eine Uraufführung war mit dabei.

Der Jugendchor der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt sowie der Landsberger Oratorienchor gastierten mit einem vielseitigen Programm in zwei großen Kirchen Venedigs.

Mit der Einladung der Musikwissenschaftlerin Paola Talamini (Orgel) fiel dem Landsberger Jugendchor die außergewöhnliche Aufgabe zu, eine Messe unter der Leitung von Marianne Lösch in der Kirche Madonna dell’Orto aufzuführen, die so noch nie erklang.

Der Komponist Nicolò Coccon (1826–1903), daselbst einst Organist, hatte die „Messa ad una sola voce“, op. 532, für Knabenchor komponiert. Sie ruhte im Kirchenarchiv, bis Paola Talamini sie im Rahmen ihrer Forschung über die Geschichte der Kirche entdeckte und aus dem Originalmanuskript transkribierte. Gefördert wird das Projekt von der Gesellschaft zur Förderung der Orgel dieser Kirche.

Das Konzert war daher ein Benefizkonzert für die Erhaltung und Förderung des kulturellen Erbes Venedigs. Die Aufführung dieser Messe war für die 13 Jugendlichen aus Landsberg eine spannende Herausforderung, die sie so bravourös meisterten, dass sie mit einer neuen Einladung nach Venedig nach Hause fahren konnten.

Ebenfalls unter der Leitung von Marianne Lösch sang der Landsberger Oratorienchor am folgenden Abend in der mit wunderbaren Gemälden von Tintoretto ausgestalteten Kirche San Rocco Choräle und Motetten von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847). Johannes Gruber (Bariton) trug eindrucksvoll die biblischen Lieder von Antonín Dvorák (1814–1847) in tschechischer Originalsprache vor. Mit zwei barocken Trompetenkonzerten rahmte der Trompeter Lukasz Gothszalk den Abend ein, und der Jugendchor sang verschiedene stimmungsvolle moderne Chorsätze, unter anderem „Ubi caritas“ von Ola Gjeilo.

Ebenfalls in San Rocco gestaltete der Oratorienchor die Sonntagsmesse mit Ausschnitten aus der Messe brève no 7. von Charles Gounod (1818–1893), vom Jugendchor erklang unter anderem das „Sancta Maria“ aus der Marienvesper von Monteverdi, dirigiert von Marianne Lösch und an der Orgel begleitet von Johannes Skudlik.

Venedig war die Reise mehr als wert – ein spannender, harmonischer und gelungener Ausflug für die 40-köpfige Gruppe aus Landsberg, die außerdem genug Zeit für Entdeckungstouren in der Lagunenstadt fand. (lt)

