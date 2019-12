vor 44 Min.

Mut und Geschick

Tolle Show beim Weihnachtsreiten

Ein fester Programmpunkt im Jahresablauf ist beim Fuchstaler Reit- und Fahrverein das Weihnachtsreiten in der Adventszeit. Auch heuer waren zahlreiche Besucher in die Reithalle in Asch gekommen. Sie erlebten ein abwechslungsreiches Programm rund um das Pferd.

Einen ersten Höhepunkt bildeten Bruns Andalusier aus Waalhaupten, die das Karussell vorführten, das auch schon auf der Hengstparade in Marbach zu sehen war. Mut und Geschicklichkeit bewies Alexander Kneißl, der bei der „Ungarischen Post“ mit jeweils einem Bein auf den beiden Pferden balancierte, die er durch die Halle lenkte. Eine Quadrille und Zirzensik boten die von Sandra Mertins geleiteten Showpferde Allgäu, die auch immer wieder in der Ascher Halle üben. Vier Kinder und Erwachsene aus dem Verein zeigten bei ihrem Ballett, dass man das Pferd ausnahmsweise auch durch eine Schwimmnudel ersetzen kann.

Ein Augenschmaus war natürlich auch die Darbietung von Diana Seitz, die ebenfalls bei den Showpferden reitet. Während Marco Baur auf einem von „Duplo“ gezogenen Sulky durch die Halle fuhr und ein kleines Hindernis hinter sich herzog, sprang sie mit ihrem Aquiles souverän darüber. Das Publikum erklatschte sich eine Zugabe.

Umrahmt wurde die Show durch die Fuchstaler Jagdhornbläser. Natürlich durfte auch der Nikolaus nicht fehlen. Er verteilte an die zahlreichen Kinder kleine Geschenke. Auf die kleinen Pferdefreunde wartete zudem ein Ponyreiten. Bei Würsten und Glühwein ließen die erwachsenen Besucher den Nachmittag ausklingen. (hoe)

