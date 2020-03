28.03.2020

Nach 19 Jahren ist Schluss

Der Verein hat derzeit 891 Mitglieder in acht Abteilungen

891 Mitglieder zählt der SV 1975 Fuchstal derzeit. Etwa 30 Vereinsangehörige nahmen an der turnusmäßigen Jahresversammlung teil, bei der Verabschiedungen und Neuwahlen im Mittelpunkt standen. Der Zweite Vorsitzende Markus Wiedemann verzichtete nach 19 Jahren Tätigkeit auf eine erneute Kandidatur, versprach aber, auch weiterhin bei Veranstaltungen zu helfen.

Neue Zweite ist die bisherige Dritte Vorsitzende Anita Krischan, in ihr Amt rückt Roland Rock nach, der zugleich auch kommissarisch für ein Jahr die Kasse betreut. Neuer Schriftführer ist Thomas Pollok. Das Amt des Vorsitzenden, das Alexander Vollmer bekleidet, steht im nächsten Jahr zur Wahl an. Die Laudatio bei der Verabschiedung von Markus Wiedemann hielt Hans Rock, der mit ihm seinerzeit in die Vorstandschaft eingetreten war. Er lobte, dass Wiedemann immer den Ausgleich gesucht habe.

Wiederbelebt werden konnte die Abteilung Badminton, berichtete Anita Krischan. Josef Specht sprach von einem erfolgreichen Jahr der Eisstockschützen. Hervor hob er den dritten Platz beim Bayernpokal der Damen und deren Aufstieg in die Landesliga. Zwölf Jugendteams, eine Damen- und drei Herrenmannschaften konnte Fußballabteilungsleiter Holger Sauter melden. Sehr positiv auf die Stromkosten habe sich die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Strahler ausgewirkt. Angedacht sei nun der Umbau des Sportheims, begonnen werde mit der Sanierung der Toiletten. Erhebliche Schäden habe man durch Vandalismus in den Sportanlagen zu verzeichnen. Dieter Otto illustrierte seinen Bericht über Taekwondo mit einigen Filmszenen, die den erstaunlichen Leistungsstand der jungen Sportler demonstrierten. Von Aktiven im Alter von zwei bis 93 Jahren berichtete Georg Gilg beim Tennis, zudem seien neun Mannschaften im Spielbetrieb. Aktivieren möchten die Volleyballer ihre Jugendgruppe. (hoe)

