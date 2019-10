vor 26 Min.

Natur genießen und Gemeinschaft erleben

Neuer Verein bietet am Lechfeld ein familienfreundliches Programm

„Wer in kaltes Wasser springt, taucht in ein Meer voller Möglichkeiten.“ Ganz nach diesem Motto wurde in Obermeitingen der Verein „Natur- und Angelfreunde Lechfeld“ gegründet und startet mit bereits über 100 Mitgliedern. Die beiden Sparten Angeln und Natur lassen sich gut miteinander vereinen: denn wer die Natur verstehe, verstehe auch das Angeln, so eine Pressemitteilung des Vereins.

Der aktuelle Vorstand will mit verschiedenen Projektarbeiten und Aktionen das Lechfeld bereichern und zum Verständnis der Natur beitragen. Natürlich liegt ihnen die Zusammenarbeit mit den vier Lechfeldgemeinden und anderen Vereinen sehr am Herzen.

Sie wollen ein attraktives und vielseitiges Vereinsprogramm aufstellen und anbieten: Bei gemeinsamen Festen und Aktionen sollen Spaß und Geselligkeit im Vordergrund stehen, wo jedes Mitglied die Möglichkeit hat, sich einzubringen und zu verwirklichen. Kameradschaft soll mit Vereinsfahrten und den angestrebten Projekten für Groß und Klein gefördert und gelebt werden. Dazu trägt das familienfreundliche Modell bei, damit Familien die Möglichkeit gegeben wird, gemeinsam die Freizeit zu gestalten.

Durch und über den Verein soll die Möglichkeit gegeben werden, sich in Gruppen zusammenzuschließen – entweder um bei einem Projekt gemeinsam Spaß zu haben, um mal in die Berge zu gehen oder auch, um zusammen einen Angelausflug zu machen. Ein entsprechendes Rahmenprogramm mit Jahresplanung wird den Mitgliedern jährlich vorgestellt.

Bereits im August konnte der Verein mit der Jugend die erste Projektarbeit durchführen: der Bau von Nistkästen. Nachdem der Naturbeauftragte des Vereins, Helge Wolters, den Kindern Wissenswertes über unsere einheimischen Vögel sowie auch den Umgang mit dem Werkzeug nähergebracht hatte, wurden die von einem Mitglied vorbereiteten Bausätze fleißig zusammengebaut. Die Nistkästen sollen in einer weiteren Aktion – nach Absprache mit den Gemeinden – aufgehängt und regelmäßig gepflegt werden.

Für die Vereinskinder und -jugendlichen sind monatliche Zusammenkünfte geplant, bei denen entsprechende Unternehmungen angeboten werden. Zusätzlich werden immer wieder Projekte für interessierte Erwachsene angeboten. Selbstverständlich können die gebauten Nistkästen gegen Bestellung auch käuflich erworben werden. Der Reinerlös kommt der Jugendkasse zugute und ein Teilbetrag davon wird an den Bund Naturschutz gespendet. Anfragen und Bestellungen per E-Mail an: kontakt@naturfreunde-lechfeld.de. Nähere Informationen zu dem neuen Verein gibt es auch über kontakt@angelfreunde-lechfeld.de. Egal, ob als Fördermitglied, Angler oder als aktives Mitglied: Jeder ist willkommen. (lt)

