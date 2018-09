Natur und Mensch im Vordergrund

vor 36 Min.

Gemeinsamer Besuch bei der Christbaumkultur Stempfel in Bronnen

Fuchstal Verstärkt zusammenarbeiten möchten in Zukunft die vier Gartenbauvereine aus dem Fuchstaler Raum. Ein Zeichen dafür war der gemeinsame Besuch in der Christbaumkultur Stempfel, die an der Verbindungsstraße von Erpfting nach Bronnen liegt. Simon Stempfel, Chef des Betriebes, erläuterte den über 30 Besuchern nicht nur sein Konzept einer naturnahen Baumaufzucht, sondern bewirtete auch mit Kaffee und zur Brotzeit mit Würsten.

Mit dem Verkauf von Fichten aus dem eigenen Wald für fünf D-Mark das Stück habe er vor 40 Jahren begonnen, berichtete er. Aufgrund des regen Zuspruchs habe er den Plan gefasst, selbst eine Christbaumzucht aufzubauen. Auf dem Weg zum heutigen Erfolg habe er allerdings viel Lehrgeld zahlen müssen. So habe er in Dänemark 5000 Pflänzchen Nordmanntannen erworben, die ihm dann alle erfroren seien. An Bildern zeigte er dann, wie herkömmliche Baumkulturen aussehen. Aufgrund der großen Menge von Herbiziden, die gespritzt würden, gebe es dort weder Grashalm noch Vögel oder Insekten. Diese Gifte gelangten nicht nur in den Boden, sondern auch beim Aufstellen in die Raumluft.

„Das darf doch nicht sein“, habe er sich gesagt, und eine Art und Weise der Aufzucht gewählt, bei der die Natur eine Chance habe. So wurden Fuchs und Wiesel zur Abwehr der Wühlmäuse angelockt. Statt einer Fräse, die den Bodenaufbau zerstört, setzt er beim Lockern auf eine Spatenmaschine. Auch Blumen werden in die Reihen gepflanzt, selbst wenn damit Platz verloren gehe. Was man mit der Chemie in ein paar Stunden erledigen könne, dafür arbeiteten seine Familie und er ein halbes Jahr. Doch das sei es ihm wert, meinte er. Seine Kunden, die zum größten Teil schon seit vielen Jahren zu ihm kämen und die er mit Glühwein und Stollen bewirte, seien aus dem Grund auch bereit, für den Baum mehr als im Supermarkt zu bezahlen. Auch auf vielen Dorfplätzen stehe vor Weihnachten einer seiner Christbäume.

Seine Stammkunden hätten ihn auch dazu gebracht weiterzumachen, als 2011 seine Maschinenhalle ein Raub der Flammen wurde. Nicht ganz glauben konnten die Gäste dann beim Rundgang über das Gelände Stempfels Hinweis, jeder seiner Bäume habe eine kleine „Macke“.

Praktisch führte er dann auch vor, wie man durch Herunterbinden der oberen Äste dafür sorge, dass kahle Stellen am Stamm verschwinden. Simon Stempfel hatte im Frühjahr die Versammlungen der Gartenbauvereine in Asch und Leeder besucht und dort zu sich eingeladen. Organisiert hatte den Ausflug Ingrid Turrina aus Asch. (hoe)

