23.10.2020

Neue Führung bei den Fußballern

Christian Winterer leitet die Abteilung des MTV Dießen. Andere Sparten des Vereins verschieben ihre Mitgliederversammlung

Die Fußballer des MTV Dießen haben bei ihrer Jahresversammlung eine neue Spartenleitung gewählt. Das bereits aktive Funktionärstrio Christian „Halle“ Winterer als Vorsitzender, Gunther Breuer als dessen Stellvertreter und Nico Weis als Schatzmeister leiten die Geschicke des Vereins nun auch offiziell. Der Verein hatte die entsprechenden Schritte für den Wechsel im August auf den Weg gebracht. Die Wahlberechtigten votierten einstimmig für die neugewählte Fußball-Spartenleitung: Deren Dank gilt drei MTV-„Urgesteinen“ für ihr Engagement für den Sport und für die Jugend.

Neuwahlen standen zudem beim Fußball-Förderverein an. Beim Frühschoppen bedauerten zwar alle das Ausfallen des Ammersee-Cups 2020, aber die Mitglieder bestätigten mit Andreas Thom, Thomas Schaub und Franz Schranner jeweils einstimmig drei wichtige Repräsentanten dieser Unterstützungs-„Truppe“.

Der MTV 1879 Dießen ist jetzt, mit Blick auf die nächste MTV-Sitzung des Hauptvorstands sowie das Treffen der Spartenleitungen am 18. November, gut aufgestellt: So wie die Fußballer wollen in diesem Kalenderjahr auch noch die Stockschützen und Volleyballer im Verein sowie die MTV-Sparte Turnen ihre Leitungen neu wählen.

Dagegen haben die Sparte Segeln sowie der Hauptverein coronabedingt beschlossen, ihre satzungsgemäß zuletzt gewählten beziehungsweise bestätigten Funktionäre über den Jahreswechsel im Amt zu behalten. Diese Möglichkeit lässt der Bayerische Landessportverband wegen der Covid-19-Pandemie zu. Deswegen sind bei der Sparte Segeln die Neuwahlen im Frühjahr geplant. Auch der Hauptverein hat somit eine doppelte Jahresversammlung für 2020 und 2021. Aktuell ist diese für das Ende des ersten Quartals im kommenden Jahr angesetzt. (lt)

