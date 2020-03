05.03.2020

Oskar-Weinert-Hütte wird energieeffizient

Klosterlechfelder Verein investiert hohe Summe in Fotovoltaik und mehr

Die Naturfreunde Klosterlechfeld sind ein florierender Verein, der Menschen jeden Alters aktive Erholung in der Natur ermöglicht. Bei der Mitgliederversammlung konnte Vorsitzender Dieter Konietzka von 20 Neuaufnahmen berichten. „Damit ist unsere Mitgliederzahl bei nur fünf Weggängen auf 262 angestiegen, und die Altersstruktur finde ich einfach großartig“, sagte Konietzka. Da lohne es sich laut dem Vorsitzenden auch, Geld in die Hand zu nehmen, um das vor 66 Jahren in Eigenregie erbaute Vereinshaus, die Oskar-Weinert-Hütte, energieeffizienter auszubauen.

Ein neuer Kühlkompressor für die Getränke wurde schon beschafft. In einem weiteren Schritt soll heuer eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach montiert werden. Im nächsten Jahr steht der Austausch der Ölheizung und bis zum Jahr 2024 die Erneuerung der Außenfassade auf dem Plan. „Entgegen anderslautenden Meldungen gehört das Haus den Naturfreunden, sonst würden wir nicht rund 50 000 Euro hineinstecken“, beruhigte Konietzka seine Vereinsmitglieder.

Die Gemeinden Klosterlechfeld und Untermeitingen unterstützen die Maßnahmen des Jahres 2020 mit einem Zuschuss von je 4600 Euro, wie Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider versicherte. Der Hüttenbetrieb vom Almauftrieb im April bis Ende Oktober an allen Wochenenden und Feiertagen brachte Umsatzsteigerungen, und so konnten alle notwendigen Anschaffungen erwirtschaftet werden.

Dass bei den Naturfreunden für Menschen jeden Alters etwas geboten ist, illustrierte Lothar Hlinka von der Fachgruppe Senioren 50 plus in seinem Bericht über sämtliche Wanderungen, Radtouren und gesellige Veranstaltungen.

Der Kaffeeklatsch im März ermöglichte eine Spende von 550 Euro für eine Veeh-Harfe an das Seniorenheim in Untermeitingen. In diesem Jahr geht der Erlös aus dem Kaffeeklatsch an die Jungen Lechfelder mit Handicap.

Die Goldene Vereinsnadel für 50 Jahre Mitgliedschaft nahmen Karl Elsner, Rolf Ranzinger und Gert Gabel in Empfang. Ranzinger und Gabel wurden zugleich zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ebenfalls 50 Jahre sind Johann und Annemarie Manhart sowie Ruth Ursula Ritter dabei. (ronny)

