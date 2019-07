00:31 Uhr

Pilgern mal anders

Mit dem Rad auf dem Jakobsweg

Der Kauferinger Pfarrer Jürgen Nitz und ADFC-Tourenleiter Reinhard Heckmann trafen sich mit einer Gruppe am St. Jakobsplatz in München, um auf der Fahrrad-Variante des Münchner Jakobsweges in sieben Tagen mit dem Fahrrad an den Bodensee zu gelangen.

Am ersten Tag standen das Kloster Schäftlarn, Kloster Andechs und Herrsching auf dem Programm. Besondere Orte am folgenden Tag waren St. Jakob in Schondorf und die Klöster in Dießen sowie Wessobrunn. Am dritten Tag wurde der Hohe Peißenberg erklommen.

Die nächste Etappe führte zum Unesco-Weltkulturerbe Wieskirche. Über das Hochmoor führte der Weg nach Steingaden bis Bernbeu-ren und hinauf auf den Auerberg. Am folgenden Tag ging es nach Stötten und Marktoberdorf, vorbei an blumenreichen Allgäuer Wiesen. Der Kemptener Wald wurde durchquert, bevor es hinab nach Kempten ging. Am vorletzten Tag war die „Königsetappe“ mit 964 Höhenmetern zu bewältigen. Auf der Alten Salzstraße radelten die Pilger nach Weiler im Allgäu und weiter auf der Alten Pfänderstraße nach Scheidegg mit Blick auf den Bregenzer Wald. Am letzten Tag fuhren die Radpilger über den Pfänderrücken auf den Gipfel des Aussichtsberges.

Durch das romantische Riedbachtal führte die Route über den Panoramaweg nach Lutzenreute, bevor die steile Abfahrt zum Bodensee volle Konzentration forderte. In der Lindauer Inselkirche St. Marien, die direkt gegenüber der evangelischen Kirche St. Stephan steht, fand die Radpilgertour ein besinnliches Ende. (lt)

Themen Folgen