00:33 Uhr

Regen und Corona zum Trotz

Dießener Segel-Club freut sich über eine gelungene Veranstaltung

Kürzlich ging die traditionelle Jugendwoche des Dießener Segel-Clubs zu Ende. Normalerweise steht diese Veranstaltung für fünf Tage Segeln, tolle Gesellschaftsaktivitäten und viel Badespaß. Doch 2020 fiel dies buchstäblich ins Wasser und Corona zum Opfer. Mit etwas Improvisationsgeschick und viel Disziplin der Kinder und Jugendlichen hinsichtlich der Einhaltung von Corona-Regeln konnte aber trotzdem eine tolle Veranstaltung durchgeführt werden, was alle Beteiligten sehr freute.

Jugendleiterin Julia Stapff begrüßte rund 20 Jugendmitglieder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren bei bestem Hochsommerwetter im DSC. Eingeteilt in drei Leistungsgruppen wurde das Wetter gleich ausgiebig für Kenterübungen, Badepausen auf dem See und eine Fahrt nach Aidenried genutzt. Hier wartete zur Belohnung ein Motorboot, welches als „Eis-Take-away-Station“ umfunktioniert wurde und für die nötige Abkühlung bei den Seglern sorgte. In den folgenden Tagen brachte eine durchziehende Kaltfront viel Regen und wenig Wind. Insbesondere am Dienstag wurden bei Dauerregen und herbstlichen Temperaturen die warmen Duschen nach dem Segeln, die coronabedingt geschlossen waren, schmerzlich vermisst. Dennoch hielten alle Kinder tapfer durch und segelten Corona und dem Wetter zum Trotz als eine der einzigen Boote auf dem Ammersee ihre Start-, Manöver- oder Schleppübungen.

Am Mittwochmorgen begrüßte endlich wieder Sonnenschein alle Teilnehmer. Mit einer ausgiebigen Schwimmrunde begann der Tag mit Morgensport. Anschließend wurde ein letztes Mal fleißig trainiert, bevor die Abschlussregatta auf dem Programm stand. Bei rund vier Windstärken kämpften sich Klein und Groß um den ausgelegten Regattakurs. Nun zeigte sich, wer sein Boot optimal beherrscht und Wind und Wellen am besten ausnutzen kann. Auch ein paar unfreiwillige Kenterungen blieben nicht aus. Freudiger Sieger bei den Optimisten war Jakob Schlüter und bei den Lasern Max Elbel.

Alle Teilnehmer sowie Trainer und Helfer kamen schließlich mit einem großen Lächeln an Land zurück. Die obligatorische Siegerehrung und das „Wassern“ der Trainer musste leider entfallen. Insgesamt war es aber wieder eine erfolgreiche Jugendwoche und rundum gelungene Veranstaltung.

Die Beteiligten freuen sich bereits auf 2021, dann hoffentlich wieder mit gemeinsamen Mittagessen, Duschen, Siegerehrung, Motorbootfahrten und dem traditionellen Völkerball. (lt)

