Richtig mit der Sense mähen

Start des Jahresprogramms

Nach dem strickten Lockdown – bedingt durch Corona – startete der Gartenbauverein Weil wieder in sein Jahresprogramm. Einige Termine mussten ausfallen, sollen aber in 2021 nachgeholt werden.

Kürzlich trafen sich in Weil unter Einhaltung der Abstandsregeln elf Teilnehmer zum Sensenmähkurs. Als Referenten hatte der Gartenbauverein Hans-Peter Lutzenberger aus Ramsach engagiert, der auch schon an verschiedenen Meisterschaften in dieser „Sportart“ teilgenommen hatte und seine ganze Erfahrung weitergeben konnte. Zuerst ging es um das richtige Einstellen der Sensenblätter und danach zeigte Lutzenberger, wie die Sense zu führen ist. Manch einer war der Meinung, dass die eigene Sense stumpf wäre, aber oft lag es nur an der falschen Mähtechnik. Wertvolle Hinweise zur Führung der Sensen im Gelände und Steuerung mit den beiden Daumen brachten den Teilnehmern Stück für Stück bessere Mähergebnisse.

Natürlich mussten die Geräte zwischendurch immer wieder geschärft werden. Wichtig dabei ist nicht eine hohe Krafteinwirkung mit dem Wetzstein, sondern die Sense soll im Winkel von 30˚ von beiden Seiten „gestreichelt“ werden. Zum Abschluss zeigte Hans-Peter Lutzenberger wie man Sensen dengelt. Er erklärte die richtigen Werkzeuge und Körperhaltung und die Teilnehmer konnten auch selbst das Dengeln probieren. Da dies teilweise sehr viel Zeit beansprucht, konnten die Sensen natürlich nicht alle fertig gedengelt werden. Alle Teilnehmer waren jedoch sehr interessiert dabei und vor dem Hintergrund, dass zwei bis drei Mal im Jahr Sensen viel insektenfreundlicher ist als ständiges Rasenmähen, ging man mit dem festen Willen auseinander, das Gelernte in der Praxis im eigenen Garten anzuwenden und die Technik noch weiter zu verbessern. (lt)

