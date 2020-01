24.01.2020

Rudern ist der neue Wintersport

Solange kein Eis die Flüsse bedeckt, kann man auch den Rudersport betreiben. Hier die internationale Spitzenregatta BaselHead in Basel, die immer am Jahresende stattfindet. Rudern ist ein klassischer Team-Sport, Teamwork wird hier großgeschrieben.

Kauferinger Spitzenruderer Theis Hagemeister war beim BaselHead dabei

Die Mitglieder des Ruder Club am Lech Kaufering haben im vergangenen Jahr eindreiviertel Erdumrundungen zurückgelegt. Viele Aktivitäten fanden auch erst in der späten Jahreszeit statt.

Angesichts des milden Spätherbstes beziehungsweise Frühwinters konnten die Kauferinger Ruderer noch viele Aktivitäten entwickeln und ihr Jahresergebnis verbessern. Damit wurde im Jahr 2019 eine Gesamtstrecke von insgesamt 71 100 Kilometern auf dem Lech und vielen anderen Flüssen und Seen zurückgelegt.

Anfang Dezember war Spitzenruderer Theis Hagemeister (mittlerweile im A-Kader des Deutschen Ruderverbandes) Schlagmann in einer Auswahlmannschaft des Stützpunktes Dortmund (Deutschlandachter) beim BaselHead auf dem Rhein unterwegs. BaselHead hat sich zu einer internationalen Spitzenregatta zum Jahresende entwickelt.

Die Sprintstrecke über 350 Meter gewannen sie in internationaler Konkurrenz. Auf der Langstrecke von 6,4 Kilometern mussten sie sich den Top-Mannschaften Frankreichs, Tschechiens und einem europäischen All-Star-Achter geschlagen geben.

Zwischenzeitlich war der Nachwuchs des RCLK auch fleißig. In einem Trainingslager in Kaufering wurden die Nachwuchsruderer (15/16 Jahre) Piet Berden (RCLK), Lorenz Grimm (Schweinfurt), Julian Waller (Schweinfurt) und Gregor Höber (Passau) von Ruderlehrer Jens Tepe betreut. Zwei Tage lang trainierten sie im Vierer mit, ohne Steuermann, um zusammenzuwachsen. Sie wollen auf den Regatten 2020 in ihrer Altersklasse erfolgreich bundesweit die bayerischen Farben vertreten.

Die vielen Masters männlich und weiblich im Alter von 27 bis weit über 70 Jahren sorgten für stete Präsenz auf dem Lech und trugen wesentlich zum Jahresergebnis von 71 100 Kilometern bei. In vielen Booten vom Einer bis zum Achter wurde trainiert oder auch nur ganz locker im Breitensportcharakter der Lech gepflügt.

Rudern ist der neue Wintersport. Solange kein Eis den Lechstau bedeckt, kann es auch nicht so kalt sein, dass man auf den Sport verzichten müsste. In angemessener Kleidung wird problemlos in breiten Gig-Booten gerudert. Meist kommt dabei der Gig-Achter des Clubs zum Einsatz. Der Schlagmann hat ein fußbedientes Steuer, sodass keiner auf dem eigentlichen Steuerplatz frieren muss. Hier wird Teamwork großgeschrieben, denn es geht nur gemeinsam mit größter Präzision, Schlag auf Schlag. Im Frühjahr werden wieder Anfängerkurse angeboten. Der RCLK bietet auch Firmen-Events zu den Themen Teamwork und „Alle in einem Boot“ an. (lt)

