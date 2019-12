vor 14 Min.

Schießen für Hospiz

Die Einnahmen gingen an das Kinderhospiz Dießen.

Dorfvereine treten in Windach an

Nach langjähriger Pause gab es bei den Tell-Bergschützen wieder ein Dorfvereineschießen. So summierte sich die Anzahl der Kirchweihschützen bis zum Ende auf rund 120 Personen bei einer Beteiligung von 17 Vereinen und Vereinigungen.

Es siegte die Mannschaft mit den meisten Schützen. Den 1. Platz belegte der Veteranen- und Kameradenverein Windach-Hechenwang. Auf Platz zwei folgte der Burschenverein Windach, und den dritten Platz teilten sich die Feuerwehr Windach und die Musikkapelle Windach.

Die sportliche Leistung wurde natürlich auch noch gekürt. Ebenfalls sicherte sich hier der Veteranenverein den ersten Platz. Dicht gefolgt von der Musikkapelle Windach und dem Förderverein Isola Rizza-Windach.

Die Einnahmen aus den verkauften Schüssen gingen komplett an den Theotinum Kinder- und Jugendhospizdienst Dießen. So konnten dem Verein, vertreten durch Irmgard Schleich, 740 Euro übergeben werden. Lang gehegter Traum des Hospizdienstes ist der Kauf eines Hauses, in welchem die Betreuung und soziale Arbeit gebündelt werden kann. Die Dorfvereine von Windach haben gemeinsam einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass der Hospizdienst seinem Traum ein Stück näher gekommen ist. (lt)

