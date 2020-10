23.10.2020

Schützenkönige ermittelt

Der Verein Gut Schuss Pürgen hat unter anderem die Wurstkette ausgeschossen. Eine Vegetarierin ist jetzt erleichtert

Was lange währt, wird endlich gut – so könnte man den Abend bezeichnen, an dem Schützenmeister Thorsten Günther bei Gut Schuss Pürgen die Mitglieder zur Königskrönung begrüßen durfte. Nachdem der eigentliche Termin im Frühjahr den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallen, nutzten die Pürgener Schützen nun die Gelegenheit, in die neue Schießsaison zu starten und zugleich ihre Schützenkönige zu ermitteln. Auch man diesmal ohne Musik und Tanz auskommen musste, sorgten ein Hygienekonzept und ausreichend Abstand immerhin dafür, dass überhaupt ein Zusammenkommen möglich wurde.

Nach dem Anfangsschießen auf der neuen elektronischen Schießanlage dankte Schützenmeister Thorsten Günther den vorherigen Königen für ihre Amtszeit, bevor deren Königsketten einen neuen Besitzer fanden. Neue Jugendkönigin mit einem 30-Teiler wurde Roxana Zimmerer, die sich als Vegetarierin sichtlich freute, die Wurstkette nach zwei Jahren in Folge endlich los zu sein. Wurstkönig wurde Lukas Beidel mit einem 55,4-Teiler vor Dominic Drohmann als Brezenkönig mit einem 70,7-Teiler.

Bei den Pistolenschützen ging die Königskette an Hermann Wagner mit einem 50,9-Teiler, gefolgt von Korbinian Sepp, der sich mit einem 80-Teiler die Wurstkette sicherte. Brezenkönig mit einem 87,8-Teiler wurde Ehrenschützenmeister Helmuth Voit.

Für eine Überraschung sorgte der neue Luftgewehrkönig. Thorsten Günther sicherte sich zum ersten Mal die Königswürde mit einem 32-Teiler. Knapp dahinter folgte ihm sein Stellvertreter Anton Wurm als Wurstkönig mit einem 45,1-Teiler. Nicht genug hatte wohl Hermann Wagner, der sich mit einem 58,7-Teiler neben der Königskette bei den Pistolen auch noch die Brezenkette sichern konnte.

Über eine selbst gebastelte Königskette durfte sich Johann Schreiber freuen. Der Auflageschütze, im vergangenen Jahr noch Luftgewehrkönig, erhielt mit einem 6-Teiler die neu ausgelobte Königswürde. Ihm zur Seite standen Steffen Schiller als Wurstkönig mit einem 13,0-Teiler sowie Helmut Frank als Brezenkönig mit einem 14,3-Teiler.

