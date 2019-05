00:31 Uhr

Sieger im Jugendplatteln

Jetzt geht’s zum Bayerischen Löwen

Die Jugend des Trachtenvereins Scheuring hat allen Grund zum Jubeln. Kinder und Jugendliche aus den Bezirkstrachtenvereinen Mering, Merching und Friedberg kamen zum Bezirksjugendwertungsplatteln nach Scheuring in die Lechrainhalle. Die Ausdauer beim Proben hat sich gelohnt, denn in der Einzelwertung durfte sich die Jugend über viele gute Plätze freuen.

Auch wenn „technisch“ nicht immer alles perfekt war, die Teamleistung der Scheuringer Jugend in der Gruppenwertung wurde mit dem 1. Platz belohnt. Damit werden die Scheuringer im Juni in Gersthofen beim Preisplatteln und -deandldrehen um den Bayerischen Löwen, dem höchsten Wettbewerb der Trachtler, an den Start gehen. (lt)

