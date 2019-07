00:31 Uhr

Sonne und Berggipfel

Wochenende auf der Gufferthütte

Sonne und Berggipfel satt – das hieß es für die etwa 50 Teilnehmer und das Leitungsteam des DAV Kaufering beim Hüttenwochenende. Ziel war die Gufferthütte (1475 Meter), die Sektionshütte, im Rofangebirge in der Nähe des Achensees. Am ersten Abend wurde das Wochenende mit einer zünftigen Brettljause begonnen.

Nach kurzem Schlummer im urigen Matratzenlager konnte am nächsten Tag ein umfangreiches Programm für Jung und Alt genossen werden. Bei einer leichten oder mittelschweren Bergwanderung konnte man das herrliche Bergpanorama bewundern. Das Highlight für die Jugend stellte ein durchdachtes Kletterangebot der Jugendabteilung des DAV Kaufering am Abendstein dar. Viele der jungen Teilnehmer stellten sich dieser besonderen Herausforderung. Für Abkühlung sorgte fröhliches Spielen am Bergbach für Groß und Klein. Abends ließen die fleißigen Bergsportler das Wochenende beim Würstl-Grillen am Lagerfeuer gemütlich ausklingen.

Ruhe herrschte im Kinderlager am nächsten Morgen, weil keiner nach den wunderbaren Erlebnissen vom Vortag nach Hause fahren wollte. Gegen den Abschiedsschmerz von der Gufferthütte und die heftige Hitze am Sonntag half das „Gumpenbaden“ im Ampelsbach und Filzmoosbach.

Ausgelastet und zufrieden kamen die wackeren Wanderer, Felskletterer und Bergwasserplanscher wieder am Ausgangsparkplatz an. Auf der Heimreise waren sich alle einig – ein schöneres Bergwochenende hätte es kaum geben können. (lt)

Themen Folgen