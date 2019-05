02.05.2019

Tischtennis soll wieder aufleben

Dießener Sportverein baut eine Soccer-Box. Veranstaltungen im Sommer geplant

Vorsitzender Volker Bippus begrüßte kürzlich zur Jahreshauptversammlung des MTV 1879 Dießen.

Der MTV zählt derzeit 1542 Mitglieder. Die Sparte Tischtennis soll heuer wieder aufleben. Zusammen mit Oliver Fischer entwickelt Dießens größter Sportverein eine neue Homepage mit einheitlichem Start-Auftritt für alle Sparten.

Frank Fastl berichtete über die im Bau befindliche Soccer-Box. Auf dem Vereinsgelände an der Jahnstraße entsteht dieses Sportangebot.

Für die Soccer-Box wurden von der Sparkasse zweimal je 10 000 Euro gespendet. 50 Prozent der Kosten kommen aus EU-Mitteln und Spenden; den Rest übernimmt die Marktgemeinde Dießen. Nach der Fertigstellung soll die Orts-Jugend Verantwortung übernehmen: Das SOS-Kinderdorf sowie der Jugendtreff werfen mit ein Auge darauf. Für die Zukunft ist darüber hinaus ein Fun-Park vorstellbar.

Es folgten die Ehrungen, zunächst für 25 Jahre MTV-Mitgliedschaft: Michaels Hiebler, Jutta Kratzer, Annemarie Noack, Stefan Oefele und Thomas Steigenberger. 50 Jahre im Verein sind Ute Bremer, Rita Emmersberger, Hans Grötz, Franz Sanktjohanser und Hermann Wandt. Gar auf 70 MTV-Jahre kann das Ehrenmitglied Josef Höbel zurückblicken.

Anschließend wurden einige langjährige Mitglieder für besondere ehrenamtliche Verdienste im MTV Dießen geehrt: Aus der Sparte Turnen (noch einmal) Annemarie Noack, Ruth Thurner, und Ingo Rabe (alle über zehn Jahre Übungsleiter), Gisela (35 Jahre Übungsleiterin) und Karl Sättele (auch 35 Jahre Übungsleiter, dazu zehn Jahre MTV-Mitgliedsverwalter) sowie Erwin Ertl, Sparte Fußball, für seine verschiedenen Trainer-, Platzwart-, Pass- und Beisitzer-Tätigkeiten. Für sie gibt es eine MTV-„Veranda“-Brotzeit.

Bei den Teil-Neuwahlen ergaben sich folgende Ergebnisse: Zweiter Vorsitzender bleibt Hans Clevenz, Zweite Schatzmeisterin Heidrun Fastl. Für den zurückgetretenen Beisitzer Erwin Ertl stellte sich Martin Perzul zur Verfügung. Vereins-Frauenvertreterin bleibt Christiane Schaake, Roland Kratzer Zweiter Kassenprüfer.

Bei den MTV-Unternehmungen 2019 stehen im Sommer „Ammersee Cup“ und „Kultur am See“ an: Beide Veranstaltungen finden am gleichen Wochenende (11. bis 13. Juli 2019) statt. Außerdem erinnerte der Vorsitzende Volker Bippus daran, dass der MTV dieses Jahr den 140. Geburtstag feiert. Zu diesem Anlass wird Anfang Juni in der „Veranda“ ein kleines Vereins-Musik-Fest angeboten.

Außerdem übergeben die „MTV-Jugendhaus-Spartenleiterin“ Waltraud Höckenreiner und ihre Tochter Anja demnächst die Verwaltung dieser wichtigen Vereins-Einnahmequelle. Nachfolger wird zeitnah „Jahnstraßen-Hausmeister“ Dieter Sommerfeld. (lt)

