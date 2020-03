28.03.2020

Traumhafte Wintertage im Villgratental

Die Skitourengeher aus Landsberg finden Raum zum Atmen und Entspannen

Das Villgratental ist fast einzigartig in den Alpen, dort hat man sich gegen den Massentourismus mit all seinen Erscheinungen wie aufbetonierte Sekundärlandschaft oder brachial geschlagene Lifttrassenschneisen zur Wehr gesetzt. Erhalten haben die Villgratener eine althergebrachte, der bäuerlichen Tradition verpflichtete Kulturlandschaft und wahre Natur sowie unberührte Bergwildnis. Als Skitourengeher haben die Mitglieder des Alpenvereins Sektion Landsberg dort einen winterlichen Naturraum erlebt, der nicht mehr selbstverständlich in den Alpen ist.

Für fünf Tage reisten die Skitourenbegeisterten vom Alpenverein Sektion Landsberg nach Osttirol. Nach der Anreise ging es am nächsten Morgen sehr früh von der Unterstalleralm auf die Kugelwand. Die Schneelage war perfekt, vier Tage zuvor hatte es 40 Zentimeter feinsten Neuschnee gegeben und das bei einer entspannten Lawinenlage. Man glitt mit dem Tourenski in das Arntal hinein und erlebte die Einsamkeit, die Berge um die Gruppe herum waren völlig unverspurt. Vom Gipfel hatte man einen großartigen Blick zu den Villgratner Bergen und dem Defereggental, der Großvenediger war durch den flauen Dunst zu erkennen und die drei Zinnen in den Dolomiten waren zum Greifen nah. Durch das Reflektieren der Skitouren wurde mit den Fachübungsleitern Sigrid Gambal und Armin Reich-Gambal ein Weg der Offenheit begangen, mit dem Ziel der Schärfung des Gefahren- und Risikobewusstseins im winterlichen Gebirge. Die Skitourenplanung wurde von den Teilnehmern gemeinsam durchgeführt, denn eine gute Skitour beginnt im Grunde bei der geistigen Planung am Vorabend. Die traumhaften Wintertage in einer einzigartigen Landschaft waren eine Gelegenheit zum Atmen und Entspannen. (lt)

