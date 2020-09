00:32 Uhr

Trotz Corona aktiv

Arbeitstagung in Landsberg

Unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen trafen sich die Mitglieder des Kreisvorstands des VdK-Landsberg, die Vorsitzenden der zwölf Ortsverbände sowie die neue Kreisgeschäftsführerin Sandra Bittmann zur Sommer-Arbeitstagung. Im Mittelpunkt der Überlegungen stand die Frage, wie im Kreisverband angesichts der Verschärfung der Corona-Krise die Beratungs- und Informationsaufgaben des Kreisverbandes bewältigt werden können. Einig waren sich die Teilnehmer, dass ein „Weiter so wie bisher“ nicht möglich sei. Er begrüßte es daher, dass es hinsichtlich des Beratungsangebots des KV keinerlei Einschränkungen gebe und die Wartefrist für Termine sogar verkürzt werden konnte.

Die Ortsverbände waren sich darin einig, angesichts der Verschärfungen zumindest die Entwicklung bis zur Beendigung der Schulferien und der Sommerreisezeit abzuwarten, bis Veranstaltungen wieder ins Auge gefasst werden. Man könne nicht so tun, als gebe es keinen Grund für Befürchtungen wegen einer zweite Welle.

Betroffen von dieser Entscheidung sind vor allem die traditionellen Weihnachtsfeiern und die Aktion „Helft Wunden heilen“ , über die der VdK Jahr für Jahr unbürokratische Einzelfallhilfe für Notleidende in außergewöhnlichen Notsituationen zur Verfügung stellt. Wegen der Corona-Situation werden die Spendenmittel heuer auch für Corona-Einzelfallhilfen verwendet. Bedauerlicherweise kann die geplante Eröffnungsveranstaltung mit den Holzhauser Raben im Caritas-Zentrum Landsberg wegen der Corona-Krise nicht wie im vergangenen Jahr stattfinden. Trotzdem werden Kreisverband und Ortsverbände alle Möglichkeiten ausschöpfen, auch dieses Jahr wieder ein beachtenswertes Ergebnis zu erreichen.

Zur Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbandes und der Ortsverbände wird im Spätherbst ein Informationsseminar für die PR-Beauftragten der Ortsverbände stattfinden. Kreisvorsitzender Walter Eichner gab seiner Freude über die erfreuliche Mitgliederentwicklung im Kreisverband Ausdruck. „Wir“ – so Eichner – „erwarten in den nächsten Wochen das 5000. Mitglied“. „Dies“, so Eichner weiter, „ist auch ein Zeichen des hervorragenden Einsatzes der Ehrenamtlichen im Kreisverband“, denen er ausdrücklich dankte. (lt)

Themen folgen