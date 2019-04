00:32 Uhr

Unbesiegte Blasmusiker

96 Teilnehmer in Leeder

Bereits seit dem Jahr 1987 veranstalten die Tellschützen Leeder ein Pokalschießen für die örtlichen Vereine. Ziel ist es, die Dorfgemeinschaft und das Interesse am Schießsport zu fördern. Im Schützenheim übergab nun Schützenmeister Matthias Lenggeler zusammen mit seinem Stellvertreter Winfried Harich die Urkunden an die sieben Teams, die heuer mitgemacht hatten. Die drei Erstplatzierten erhielten zudem je ein nach Größe gestaffeltes Bierfass.

Bereits zum vierten Mal in Folge setzte sich mit einem deutlichen Vorsprung die Blaskapelle Markt Leeder durch. Sie hatte mit 24 Teilnehmern für die Meistbeteiligung gesorgt. Auch in der Fünf-Jahres-Wertung liegen die Musiker klar vor den Veteranen und dem Maibaumverein. Die Scheibe für das beste Blattl gewann Markus Sparn von der Feuerwehr, der den gedrittelten 38,6-Teiler geschossen hatte. In die Wertung gelangten jeweils die sieben besten Schützen einer Mannschaft. Die gastgebenden Tellschützen traten außer Konkurrenz an. Mit den sieben Gastvereinen blieb man heuer unter der Beteiligung in den Vorjahren. Die Ergebnisse: 1. Blaskapelle 541 Ringe, 2. Veteranenverein 529, 3. Maibaumverein 500, 4. Feuerwehr 478, 5. MC Welden 438, 6. Taekwondo (SV Fuchstal) 429, 7. Eisstock (SV Fuchstal) 419, außer Konkurrenz: Tellschützen 542 Ringe. (hoe)

