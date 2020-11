vor 44 Min.

Volleyball: Trainingslager

Drei Tage lang wurde intensiv „gebaggert“, „gepritscht“ und „geschmettert“. Die Rede ist von Volleyball. Um sich auf die Saison vorzubereiten, fahren die Lechrain Volleys schon seit Jahren nach Inzell ins Trainingslager. So auch in diesem Jahr noch vor dem erneuten Lockdown.

Insgesamt 43 Mädels im Alter von zehn bis 15 Jahren wurden dabei in drei verschiedenen Altersklassen (U14 bis U18) von acht Trainern betreut. Auf dem Programm stand intensives Volleyballtraining. Erfahrene Trainer korrigierten mit geschulten Traineraugen die Basistechniken der Mädchen. Dabei „quälten“ sie die Spielerinnen solange mit komplexen Annahmeübungen und 6er-Kreisel, bis der ruhige Spielaufbau passte.

Daneben gab es aber auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Hallenhockey, Bogenschießen oder Klettern. Schließlich schaffen solche gemeinsamen Erlebnisse auch bleibende Erinnerungen. Denn auch der Spaß durfte nicht zu kurz kommen. Das gelang dem Trainerstab sehr gut. Abends in der Blockhütte wurde dann gemeinsam „Werwolf“ (ein in dieser Altersklasse beliebtes Kartenspiel) gespielt oder nur „gechillt“. Zum Abschluss gab es noch ein Turnier statt. Fazit: Die Spielerinnen kamen ziemlich erschöpft nach Hause, waren aber bestückt mit bleibenden Erinnerungen an eine schöne, erlebnisreiche Zeit. (lt)

