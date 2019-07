vor 32 Min.

Vom Pustertal bis Kärnten

Die Radler aus dem Landkreis folgen dem Verlauf der Drau in Österreich

Der vom ADFC mit fünf Sternen ausgezeichnete Drau-Radweg führt von der Quelle der Drau im Pustertal in Italien den Fluss entlang durch Osttirol und Kärnten bis nach Maribor in Slowenien.

Die Tourenleiter Margot Schmid-Heinze und Reinhard Heckmann vom ADFC Landsberg hatten sich für ihre dreitägige Radtour den oberen Drau-Radweg von Toblach in Südtirol bis nach Villach in Kärnten ausgesucht. In Toblach begann die Radtour für 15 Teilnehmer entlang des noch jungen Flusses, der sich plätschernd durch das Pustertal den Weg bahnt.

Bald war Osttirol in Österreich mit den Lienzer Dolomiten im Hintergrund erreicht. Eine Pause wurde in Abfaltersbach im „Aigner Badl“ eingelegt, einem im 18. Jahrhundert erbauten Bauernbad, das idyllisch am Waldrand liegt.

Im Raum Lienz-Tristach am rechten Drau-Ufer war die Übernachtung gebucht. Bad Jungbrunn zählt zu den ältesten Heil- und Kurbädern Österreichs und wurde bereits 1580 als Heil- und Mineralbad erwähnt. Am nächsten Tag fuhren die Landsberger über Drauburg und Greifenberg nach Spittal an der Drau. Im Wechselspiel von Wasser und Land lebt in dieser Auenlandschaft eine Vielzahl an seltenen Tieren und Pflanzen.

Spittal an der Drau ist das urbane Zentrum Oberkärntens und liegt im Kreuzungsbereich des Drautales mit dem Millstädter See. In der Altstadt liegt das Schloss Porcia, ein Renaissance-Schloss im Stil eines italienischen Palazzo, und gehört zu den schönsten Renaissancebauten nördlich der Alpen. Am letzten Tag radelte die Gruppe durch die „Kulturpromenade Oberkärntens“.

Entlang der Drau tauchten sie ein in uralte Kulturlandschaften, in Wiesen und Wälder und in idyllische Augebiete. Im Freizeitgelände Kellerberg, kurz vor Villach, warteten die Fahrzeuge zur Rückreise. Die insgesamt 180 Kilometer lange, mit 250 Höhenmetern gespickte Strecke war gut zu bewältigen und wird in Erinnerung bleiben. (lt)

Themen Folgen