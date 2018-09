vor 23 Min.

Vom Wert der Volksmusik Vereinsberichte

Was sich in Chören und Ensembles tut

Burggen Die Volksmusikwarte des Lechgau-Trachtenverbands haben sich heuer in Burggen zu ihrer jährlichen Besprechung getroffen. Dass die Volksmusik im Lechgau einen hohen Stellenwert hat, zeigt schon der Rückblick auf das vergangene Jahr.

So konnten neben dem Chöretreffen und dem Gaujugendsingen auch wieder Weiterbildungsmaßnahmen im Stillerhof in Wessobrunn angeboten werden. Als nächstes Großereignis wurde der Tag der Volksmusik in Epfach besprochen, der am Sonntag mit rund 150 Teilnehmern stattfand ("Lechrain Seite 30 ).

Auch im nächsten Jahr sind schon Veranstaltungen geplant, so wird in Stoffen das traditionelle Gausingen stattfinden, in Rott wird es einen Volksmusikhoagart geben. Für die Gaukapelle steht ein großer Auftritt ins Haus. In Washington D. C. findet nächstes Jahr das Gaufest des Trachtengaues Nordamerika statt.

Da 2018 im Lechgau Wahljahr ist, wurden im Rahmen der Volksmusikwartbesprechung auch gleich die Neuwahlen des Sachgebietes vorgenommen. Die beiden Gauvolksmusikwarte Brigitte Strunz und Marianne Baab wurden einstimmig wiedergewählt, ebenso wie der Blasmusikbeauftragte Thomas Eiler. (lt)

