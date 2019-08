21.08.2019

Von Eichstätt bis Weltenburg

Abendklasse am Donaudurchbruch

Der Jahresausflug der Abendklasse der Musikschule Landsberg führte diesmal über Eichstätt und Kelheim zum Kloster Weltenburg.

Erstes Ziel war die Klosterkirche St. Walburg in Eichstätt. Dort empfing Pater Michael Schneider die Gruppe mit einem Frühstück. Anschließend sang der Chor in der Kirche die „Katharina-Messe“ von Jacob de Haan. Chorleiterin Ludmilla Wachs übernahm die jeweiligen Solo-Arien dazu. Die Predigt des Paters Michael Scheider befasste sich – dem Anlass entsprechend – bewusst mit der Thematik von Mensch und Musik.

Das Mittagessen nahmen die Sängerinnen und Sänger im Gasthaus „Zur Krone“ am Dom ein. Dann ging es für die Gruppe weiter zum Kelheimer Hafen.

Mit dem Schiff fuhren die Ausflügler donauaufwärts an den imposanten Felsen des Donaudurchbruchs vorbei zum Kloster Weltenburg.

Zur Brotzeit hatte Pater Michael für die Gruppe im Biergarten bereits Plätze reserviert. Wegen der übermäßigen Hitze hatte aber der Wirt den fürstlichen, historischen Barocksaal eingedeckt, wo auch der Abt die Sänger willkommen hieß. In einer kurzen Führung erklärte ein örtlicher Pater der Gruppe die vielen architektonischen Feinheiten in der Kirche St. Georg, der in der Mitte als Zentralfigur als ritterlicher Held im Triumphbogen erscheint. Diese Klosterkirche ist das Meisterwerk der Gebrüder Egid und Cosmas Asam.

Auf der Heimfahrt hatte die Gruppe zahlreiche Eindrücke zu verarbeiten. Der Tagesausflug war für alle ein rundum gelungener Tag – und das trotz der sommerlichen Hitze. (lt)

Themen Folgen