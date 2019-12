vor 39 Min.

Von Räuchern und Raunächten

Warum man in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zur Ruhe kommen soll

Der Gartenbauverein Weil beschloss das Gartenjahr mit einem Vortrag von Johanna Gruber aus Finning zum Thema „Räuchern mit einheimischen Pflanzen und Raunächte“. 34 Mitglieder folgten der Einladung in den Gasthof Probst.

Viele alte Traditionen werden in unserer heutigen Zeit wiederbelebt, und das Räuchern gehört dazu. Die meisten von uns kennen das Räuchern aus der Kirche mit Weihrauch und Myrrhe oder vom Haltbarmachen einiger Nahrungsmittel. Unter dem Begriff Räuchern versteht man das „Verglimmen“ von fast ausnahmslos pflanzlichen Substanzen unter Zuhilfenahme von Harzen.

Johanna Gruber stellte die verschiedenen Räucherverfahren vor und ging auf Vor- und Nachteile ein. Statt fertiger Räuchermischungen aus dem Handel, in denen Pflanzen enthalten sind, die aus der ganzen Welt erst hierher gebracht werden müssen, könne man auch heimische Pflanzen sammeln und aus diesen selbst Mischungen zusammenstellen, erklärte die Referentin. Wichtig sei, dass sowohl weibliche (z.B. Myrrhe) als auch männliche Elemente (z.B. Weihrauch) in den Mischungen verwendet werden. Detailliert stellte Referentin Gruber viele Räucherpflanzen und ihre Wirkung vor. Denn das Einatmen von Rauch zeige schneller eine Wirkung als das Einnehmen von Tabletten, da über die Lunge die Wirkstoffe direkt in den Blutkreislauf gelangen.

Auch auf die besonderen zwölf Nächte ab der Wintersonnwende am 21. Dezember, die „Raunächte“ genannt werden, ging Gruber ein. In diesen Nächten sei die Verbindung zum Himmel und zu den Ahnen offen und damit das Räuchern am wirkungsvollsten. Jede dieser Nächte symbolisiere einen Monat des folgenden Jahres, und in dieser Zeit sollte man zur Ruhe kommen und sich in Selbstreflexion üben.

Gespannt lauschten die Teilnehmer den Worten der Referentin, und nach dem Vortrag war Zeit für Fragen und Einzelgespräche. Groß war der Andrang zu den mitgebrachten, selbsthergestellten Räuchermischungen von Johanna Gruber – in Weil wird sicher ab dem 21. Dezember öfter mal geräuchert. (lt)

