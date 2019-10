vor 18 Min.

Von Schorle und Schoppen

Die Geretshauser Frauenbundfrauen vor dem Deutschen Weintor in Schweigen. In der Pfalz gab es vieles um den Wein zu erkunden.

Geretshauser Frauenbund erkundet die Pfalz

Am dreitägigen Jahresausflug des Frauenbunds Geretshausen in die Pfalz nahmen 36 Frauen teil. Nach gut zwei Stunden Busfahrt wurde traditionsgemäß an einem Rastplatz eine zünftige Brotzeitpause gemacht. Danach ging es weiter Richtung Speyer.

Dort angekommen machte man eine Führung durch den Dom von Speyer. Danach hatten die Damen Zeit zum Shoppen, Kaffeetrinken oder um den Turm „Altpörtel“ zu besteigen und Speyer von oben zu betrachten.

Anschließend ging es ins Hotel nach Sankt Martin, einem Weinort, der an der Weinstraße liegt. Das Hotel liegt mitten in den Weinbergen und bietet einen herrlichen Ausblick auf den Ort und seine Rebstöcke. Am nächsten Tag ging es per Bus nach Neustadt an der Weinstraße. Dort führten wieder zwei sehr erfahrene Stadtführerinnen durch den Ort.

Es wurden viele Geschichten und auch Witze erzählt und dadurch ein kleiner Kurs in pfälzischer Mundart gegeben.

Nachdem wieder in kleinen Gruppen durch die Stadt geschlendert wurde, ging es weiter nach Edenkoben, wo es ein Weinfest zu besuchen galt. Hier lernte man die Begriffe Weinschorle und Schoppen erst mal neu kennen, vor allem was die Menge an Wein, die das Getränk enthält, angeht.

Am dritten Tag stand das Hambacher Schloss auf dem Tagesprogramm. Die „Wiege der Demokratie“ kennenzulernen war sehr beeindruckend.

Im Anschluss kurvten die Frauen mit dem Bus durch die Dörfer mit ihren engen Straßen und Gässchen der südlichen Weinstraße und bekamen so einen großartigen Eindruck von der Pfalz. Der nächste Halt war das Deutsche Weintor in Schweigen. Angefüllt mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen ging es nun wieder Richtung Heimat. Ein letzter Zwischenstopp wurde noch in Heimertingen gemacht, wo es ein gutes Abendessen zum Abschluss gab. (lt)

