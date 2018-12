vor 11 Min.

Von Stammtisch bis Theaterbesuch Vereinsberichte

G.A.L.A.-Klub feiert Jahresabschluss

Mit ihrem Weihnachtsessen schloss die Gemeinschaft Agiler Lebens-Abend (G.A.L.A.-Klub) Landsberg das Klubjahr ab. Klub-leiter Raimund J. Stolz konnte auf vielfältige Aktivitäten des mittlerweile auf über 70 Mitglieder angewachsenen Freundeskreises zurückblicken. Das waren zum Beispiel der Vortrag mit Prof. Dr. Klaus Wittmann zum DLR/ESA/NASA-Raumfahrtprojekt „Rosetta-Mission“, das Fischessen am Aschermittwoch, die Besichtigung des DLR-German Space Operation Center in Oberpfaffenhofen, zwei Klub-Schulungen in „digitaler Kommunikation“, die Teilnahme an einer LBV-Orchideenwanderung und der Besuch des Waaler Passionstheaters „D’ G’schicht vom Brandner Kasper“.

Aber auch auf einem Besuch des „Lichterzaubers“ im Botanischen Garten Augsburg, einer Fahrt zur Ausstellung „Kunst & Kürbis“ bei Dachau, dem Besuch der Landesausstellung „Mythos Bayern“ in Ettal, dem Kabarettbesuch der „PrimaTonnen“ am Windachspeicher und auf eine Einladung der Puppenspielbühne Am Schnürl zur Weihnachtsaufführung „Die Reise nach Bethlehem“ wurde zurückgeblickt.

Auf große Resonanz stieß auch der erste Klubstammtisch im November im Bürgerhaus Schwifting, der im neuen Jahr in etwa monatlich an verschiedenen Orten im Landkreis stattfinden soll.

Das Weihnachtsessen selbst wurde sowohl weihnachtlich-besinnlich als auch humoristisch umrahmt von Klubmitglied Annemarie Cleverly-Settele mit einer Weihnachtsgeschichte in Allgäuer Mundart und der Rezitation eines makabren Weihnachtsstückes von Loriot. Und Klubleiter Raimund J. Stolz unterhielt mit einer fiktiven Bergwanderungserzählung.

Das Jahresprogramm 2019 wird wieder Bewährtes beinhalten, aber auch regelmäßige Stammtische, Besichtigungen, Vorträge, Schulungen, Theater-/Kabarett-Besuche und Tagesfahrten. Höhepunkt soll 2019 ein mehrtägiger Klub-Ausflug sein. (lt)

Themen Folgen