02.05.2019

Vorträge und Aktionen

Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft

Bei der Jahresversammlung der Kameradschaft Ehemalige, Reservisten und Hinterbliebene im Deutschen Bundeswehrverband Landsberg konnte Vorsitzender Toni Rathgeb zahlreiche Mitglieder, den Bezirksvorsitzenden Bairisch Schwaben Franz Jung, den Ehrenvorsitzenden Walter Ventur, vom Weißen Ring den Außenstellenleiter Landsberg Edgar Gingelmaier und die zu Ehrenden willkommen heißen.

Rathgeb gab einen kurzen Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Vierteljahres, wie Besuch und Führung bei der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg, Infonachmittag mit Landrat a. D. Walter Eichner, Vortrag mit Dr. Reinhard Steinmann über den Templerorden, Wandertag zu den Frühlingsblühern an der Windach und das Weißwurstessen beim Hotel Rid in Kaufering. Es wurde auch noch Werbung für das anstehende jährliche Pokalschießen der Damen und Herren in Sandau am 25. April um 14.30 Uhr gemacht.

Bezirksvorsitzender Franz Jung ging auf die derzeitigen Arbeitsfelder und die Erfolge des Verbandes ein. Im Anschluss erfolgte die Ehrung für 60, 50, 40 und 25 Jahre Mitgliedschaft.

Edgar Gingelmaier stellte daraufhin die Arbeit des Weißen Rings vor. Er hatte einige Beispiele filmisch aufbereitet. Unter anderem wurde der Enkeltrick vorgestellt.

Zum Abschluss bat Toni Rathgeb, die Kranken und in Pflegeheimen wohnenden Mitglieder nicht zu vergessen. (lt)

Themen Folgen