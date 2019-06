00:31 Uhr

Was die Römer säten und pflanzten

Kinsauer erfahren in Peiting einiges über die Römer

Einen Ausflug in die Antike machten kürzlich die Mitglieder des Gartenbauvereins Kinsau. Beheimatet in einer Gegend, wo einst die Römer siedelten, Waren aus dem Süden über die Alpen auf der Via Claudia in den Norden gelangten, liegt es nahe, sich anzuschauen, wie vor 2000 Jahren gebaut wurde, wie die Römer einst lebten und was sie in ihren Gärten säten und pflanzten. Dazu mussten die 18 interessierten Gartler aus Kinsau keine weite Reise antreten: nur in die „Villa Rustica“ bei Peiting.

Zugegeben, es ist nur ein kleiner Bereich der einstigen stattlichen Anlage eines römischen Gutshofs, der den Besuchern präsentiert werden kann. Der größte Teil schlummert nach wie vor unter den „Neukirchwiesen“ südwestlich von Peiting. Doch das Badegebäude, ab 1956 bis 2004 ausgegraben und in weiteren acht Jahren durch den Bau eines Schutzhauses für die Zukunft gesichert, zeigt eine äußerst ausgeklügelte und effiziente Heiztechnik.

Werner Schmitt vom Förderverein „Villa Rustica“ brachte durch seinen aufschlussreichen Vortrag den aufmerksamen Zuhörern die wechselvolle Grabungsgeschichte nahe. Durch den Blick auf die geretteten Elemente des einstigen Badehauses wurde das vorher Gehörte anschaulich und begreifbar. Großes Interesse galt dem 2012 angelegten Nutzgarten.

Welch eine Überraschung, ein Großteil der Kräuter und Gemüse, die den Weg in unsere heutigen Küchen fanden, wurde bereits vor 2000 Jahren kultiviert. Da darf es auch nicht verwundern, dass die Hausfrau schon damals viele Arten der Konservierung kannte.

Die Rezepte allerdings fielen sicher anders aus, als wir sie heute kennen. Der Blick in die Römerzeit fand bei den Teilnehmern großen Anklang. (lt)

Themen Folgen